Modig og stort, Ole Morten!

Norges dametrener for langrennslandslaget, Ole Morten Iversen, er både modig og stor som leder når han ser hvilke mulige konsekvenser de tøffe VM-løypene i tyske Oberstdorf kan få for den kvinnelige langrennssporten.

Overfor NRK foreslår Iversen at jentene skal gå lettere løyper enn menn for å øke spenningen i kvinnelangrenn. Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg reagerer på utspillet.

Johaug og Østberg vant dobbelt norsk i lørdagens prøve-VM på skiathlon over 15 kilometer. På tredjeplass kom østerrikske Teresa Stadlober, selv om hun er en lettvekter som går bra i lange oppoverbakker.

Iversen sier at han kommer til å gi sitt syn til de norske representantene i Det internasjonale Skiforbundet (FIS), men innrømmer at han ikke har tro på en endring.

«Jeg tror ikke det er så enkelt å gjøre noe med det. Det er ikke så enkelt for arrangører hvis de skal lage ulike løyper, så jeg har ikke noe tro på det. Men det er verdt å tenke på, hvis målet er å gjøre kvinnelangrenn mer spennende», sier Iversen til NRK.

Det er lett å forstå at Johaug og Østberg kjenner seg provosert av Iversen.

- Vi går og trener like mye som guttene, kanskje enkelte mer, så vi tåler å gå disse løypene. Så jeg er helt uenig, sa Johaug til NRK.

Men Iversen mener åpenbart det han sa, og under VM i februar neste år blir også en av bakkene lengre på skøytedelen.

«Det er en fordel for noen og en ulempe for andre, og jeg tror at de ekstremt lange bakkene ikke gagner kvinnelangrenn. Jeg tror det hadde blitt mer spennende hvis man hadde tatt unna litt av de tøffeste bakkene» sier Iversen.

Spørsmålet er altså: Skal kondisjons-fenomener som Johaug og Østberg «straffes» med lettere løyper for at konkurrentene skal ha sjanse til å slå dem?

Skal ikke den sterkeste vinne?

Det føles urettferdig om det ikke blir tilfellet.

Samtidig er det slik at skisporten består av flere ulike momenter i to ulike disipliner: Skøyting og klassisk.

Styrke, teknikk, hurtighet, utholdenhet, bakkekjøring, bakkeklatring, taktiske avveininger ...

Den mest komplette kvinnelige løperen om dagen er rusisske Natalja Neprjajeva som vant sprinten i prøve-VM og som kom på syvendeplass i skiathlon-rennet.

Neprjajeva liker nok ikke tanken på lengre motbakker i Oberstdorf.

For den russiske skidronningen blir enda noen høydemeter en klar ulempe i jakten på fremfor alt Johaug. Med en lettere løype blir det mer spennende, som Iversen ønsker.

Nå vet i alle fall alle hvor lista ligger før VM i Oberstdorf 2021.

Tøffe bakker kan bli enda tøffere. Og treningen sannsynligvis deretter.



Når Ole Morten Iversen går ut og sier at løypene burde vært enda lettere for damene så prater han etter mitt syn imot seg selv om landslagstrener for Johaug, Østberg og Heidi Weng.

Desto tøffere løyper, desto større sjanse er det for at han kan få tre av sine egne på pallen i så vel 10-kilometeren som i skiathlon om et drøyt år.

Men Iversen synes overraskende nok at det hadde vært bedre med litt lettere løyper

Hvorfor?

Jeg kjenner Iversen som en klok mann som vil kvinnelig langrenn det beste.

Jeg tror ikke Iversen bare tenker på økt spenning i VM når han kommer med sitt utspill. Han tenker nok også på veien frem mot VM.

KLAR I TALEN: Landslagstrener Ole Morten Iversen.





Iversen har på nært hold sett hvor lett det er å ramle over på feil side av den berømte knivseggen når jentene hans presser seg på trening for å orke mer og kunne gå enda fortere.

Tøffe VM-løyper kan ytterligere trappe opp treningsbelastningen og fremkalle nye tilfeller av energibrister og usunne vektreguleringer.



Man kan i hvert fall ikke trene noe mindre med de kommende løypeprofilene, og de som vil hevde seg på distanse passer sikkert på å legge på seg ekstra muskelmasse.

At man som norsk dametrener våger ha synspunkter som ikke akkurat er til fordel for sine egne stjerner, det er både modig og stort av Iversen, synes jeg.

Debatten skader ingen.

Tvert imot kan den være bra å ta.



Det å se kvinnelig langrenn i et større perspektiv og ta ansvar for en utvikling som ikke har vært bra for verken Norge eller Sverige, med flere skiløpere som sjonglerer med sin egen helse både på kort og lang sikt, det er å ta ansvar. Man skal ikke vinne for enhver pris.

Helsen skal komme først.

I Sverige er stjernen Frida Karlsson fortsatt utestengt etter å ha fått konkurranseforbud etter verdenscupstarten i finske Ruka. Energibrist var en av forklaringene.

Karlsson hadde tatt i for hardt for å kunne utfordre suverene Johaug, som i ærlighetens navn vinner nesten uansett hva slags løyper hun går.



Men Johaug er et spesielt tilfelle som setter nivået når det gjelder å klatre raskt og lett i de bratteste bakker.

For Karlsson ble Johaug-nivået for høyt. Hun tok i for hardt og sprakk.

Risikoen er det for at andre vinnerskaller gjør det samme til neste VM-sesong.

Om da ikke Iversens utspill får gehør i FIS.

/ Torbjörn Nordvall

