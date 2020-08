Modric avslører hemmelige Chelsea-samtaler i ny biografi

Luka Modric endte opp som en nøkkelspiller for Real Madrid, men nå røper kroaten ny detaljer om hvordan Chelsea forsøkte å kapre ham.

Det er ingen hemmelighet at Chelsea var svært ivrige etter å kjøpe Modric i 2011 etter at kroaten hadde imponert stort for Tottenham Hotspur i Premier League.

Nå kommer Modric med en biografi hvor han avslører akkurat hvor ivrige Chelsea var etter å sikre seg hans tjenester.

I boken avslører nemlig kroaten at han bak Tottenhams rygg møtte Chelseas styrtrike eier Roman Abramovitsj til hemmelige samtaler på hans yacht utenfor Cannes i Sør-Frankrike.

- Han gikk rett på sak og sa at han kjente til mine kvaliteter og at han ønsket at jeg skulle signere for Chelsea, skriver Modric ifølge The Guardian som har gjengitt deler av boken.

MILLIARDER: Eclipse, en av båtene til Chelsea-eier Roman Abramovitsj. Foto: Don Emmert (AFP)

Levy nektet

Modric forteller videre at han selv ønsket å gjennomføre overgangen, men at han visste innerst inne at Tottenhams styreformann Daniel Levy aldri ville godkjenne en slik overgang.

Og kroaten skulle få rett.

Til tross for flere bud opp mot 40 millioner pund, så nektet Tottenham å selge.

Levy gikk også offentlig ut med at Spurs ikke hadde noen planer om å kvitte seg med kroaten.

Dermed ble Modric værende i Tottenham i en sesong til.

NEKTET Å SELGE: Daniel Levy var aldri interessert i å selge Modric til Chelsea. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Solgt til Real Madrid

Sommeren etter ble han derimot solgt til Real Madrid hvor han har opplevd enormt med suksess.

Med den spanske storklubben har Modric vunnet La Liga to ganger og Champions League fire ganger.

I 2018 ble kroaten også tildelt gullballen etter å blitt kåret til verdens beste fotballspiller.

Nå er det imidlertid knyttet spenning til veien videre for Modric. Kroaten fyller 35 år neste måned og det er usikkert hvor lenge han blir værende i Madrid.