Modric hedret som årets spiller på FIFA-galla

Kroatia-kaptein og Real Madrid-stjernen Luka Modric gikk helt til topps i FIFAs kåring av årets fotballspiller i 2017/18.

Dermed ble det den lille midtbanemannen som stakk av med prisen foran Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal) og Mohamed Salah (Liverpool/Egypt).

– Det er en stor ære og en vakker følelse å stå her med dette trofeet. Jeg vil takke Cristiano og Mohamed for en fantastisk sesong. Og jeg er sikker på at du får en ny sjanse i framtiden til å vinne, sa Modric mens han sendte et blikk i retning Salah.

Ronaldo hadde vunnet prisen de to siste årene.

Marta best

Ada Hegerberg var blant tre nominerte til prisen som årets kvinnelige fotballspiller, men nådde ikke helt opp på årets galla. Utmerkelsen gikk til den brasilianske profilen Marta, som nå spiller for Orlando Pride i USA.

Nominert var også Hegerbergs lagvenninne i Lyon, Dzsenifer Marozsán.

På trenersiden ble det ikke uventet heder til mestertreneren Didier Deschamps, som ledet Frankrike til VM-gull 20 år etter at han vant som kaptein for hjemlandet.

Hegerbergs trener i Lyon, Reynald Pedros, vant prisen som årets trener på kvinnesiden.

Salah-trøst

Thibaut Courtois stakk av med prisen som årets keeper etter sine bragder for Chelsea og Belgia, mens Liverpool-stjerneskuddet Salah mottok den gjeve Puskas-prisen for årets mål. Den fikk han for sin særdeles vakre fulltreffer i byderbyet mot Everton i desember.

Heder ble det også til flere andre spillere som fikk plass på årets lag. Den stjernespekkede elleveren i FIFA-regi ser slik ut i 4-2-3-1-formasjon:

David de Gea (Manchester United/Spania) – Dani Alves (Paris Saint-Germain/Brasil), Raphaël Varane (Real Madrid/Frankrike), Sergio Ramos (Real Madrid/Spania), Marcelo (Real Madrid/Brasil) – Luka Modric (Real Madrid/Kroatia), N'Golo Kante (Chelsea/Frankrike) – Eden Hazard (Chelsea/Belgia), Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Frankrike), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal).

