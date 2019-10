Modric trygler Bale om å bli i Real Madrid

Luka Modrc snakker ut om lagkompis Gareth Bale sin situasjon i Real Madrid.

Kroatiske Luka Modric oppfordrer lagkompis Gareth Bale i Real Madrid til å bli værende i den spanske klubben, det skriver den engelske avisen Mirror.

- Selvfølgelig. Han er en fantastisk spiller og veldig viktig for laget, sier Modric på spørsmålet gjengitt av Mirror.

Walisiske Bale har lenge vært ryktet bort fra Real Madrid og skal ha vært så godt som klar for den kinesiske klubben Jiangsu Suning i sommer. Bale skulle etter rapportene skrive under på en treårs-kontrakt verdt hele 1 million pund i uka.

Overgangen strandet etter at Real Madrid krevde en overgangssum for 30-åringen. Dermed ble Bale værende i den spanske hovedstaden.

Usikker fremtid

Bale skal lenge ha vært misfornøyd i Real Madrid og han skal ikke føle seg verdsatt. Waliseren skal ønske å forlate klubben etter at gjeninnsatte Zinedine Zidane skal ha forsøkt å presse han ut i sommer, skriver avisen videre.

Modric på sin side ser på det hele på en litt annen måte. Kroaten skal etter rapportene ha tryglet Bale om å bli og mener at lagkompisen har vist stor kvalitet denne sesongen.

- Han har vist det denne sesongen. Forhåpentligvis blir han værende denne sesongen og de neste sesongene også. Han er en viktig spiller for Real Madrid, uttaler Modric ifølge Mirror.

Det er ventet at Bale kan forlate Real Madrid allerede i januar, men en overgang til sommeren 2020 virker allikevel det aller mest realistiske per nå, skriver avisen.

Waliseren vil ha to år igjen av sin kontrakt som gir han 600 000 pund i uka til sommeren 2020.

Ifølge The Telegraph skal behandlingen fra Zidane handle om politikk og økonomi, og ikke bunne ut i sportslige vurderinger. Real Madrid vil forsøke å kvitte seg med noen av de best betalte spillerne sine, slik at de kan finansiere investeringer i deres neste «Galactico», skriver avisen.

Real Madrid har også flere unge fremadstormende navn på kontrakt som etterhvert skal fases inn i laget. I spissen for dem står norske Martin Ødegaard som for tiden er utlånt til Real Sociedad.

Motstandere i EM-kvalikk

Bale har vunnet hele fire Champions League-titler med Real Madrid, i tillegg til La Liga og Copa del Rey-titler. Han har også notert seg for mer enn 100 scoringer i karrieren.

Modric og Bale møttes søndag med sine respektive landslag i EM-kvalifiseringen. Bale utlignet i 1-1-oppgjøret i gruppen som Kroatia topper.

Kampen husker kanskje aller best for Manchester United-spille Daniel James sin stygge hodesmell. Den hurtige vingen ble liggende på bakken i flere minutter, men fortsatte til manges forundring kampen.

Real Madrid topper La Liga etter åtte kamper med 18 poeng. To poeng foran Barcelona. De to rivalene møtes til «El Clasico» 26.oktober på Camp Nou.