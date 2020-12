Moe om mulig Solskjær-møte: – Det har vi allerede pratet om

Molde-trener Erling Moe har pratet med Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær om muligheten for at de to møtes i utslagsrundene i europaligaen.

Manchester Uniteds mesterligasesong endte i fiasko med tirsdagens 2-3-tap for Leipzig. Det betyr at Solskjærs menn skal spille i europaligaen på nyåret. Moe tok over trenerjobben i Molde da Solskjær signerte en treårsavtale med United. Han har vært del av MFKs trenerapparat siden 2005. Unntaket var høsten 2011 da han ledet den daværende 2.-divisjonsklubben Kristiansund. Torsdag kveld skal Molde i aksjon mot Rapid Wien for å avgjøre hvem av dem som går videre til sluttspillet. Onsdag var han og midtbanespiller Fredrik Aursnes på plass på en digital pressekonferanse. – Det har vi allerede pratet om. Det ser jeg på som en god mulighet, sa Moe på NTBs spørsmål om et mulig møte med Solskjærs United. Må trekning til Han understreker at det er en del ting som skal klaffe. – Det kan selvfølgelig skje, det kan det. Det er ikke så mye å prate om nå. Det må en trekning til før det er et faktum, sa Moe. Og før trekningen må Molde over det siste hinderet: Rapid Wien. De blåkledde er videre med seier, uavgjort og ettmålstap hvor de scorer. Blir det 0-1, vil Molde ryke ut med to minusmål mer enn østerrikerne. Mesterligaavansementet røk på bortemålsregelen for ungarske Ferencváros tidligere i høst. Det tette kampprogrammet er en fordel for Molde-spillernes nerver før en kamp av denne viktigheten, mener Moe. Vernet spillerne Molde har spilt 13 kamper etter kampen mot Ferencváros 29. september. Der har det kun blitt to tap – begge mot Arsenal. – I den perioden vi er inne i nå, ligger hovedsakelig arbeidet i å få klar troppen. Og så er det sånn at man søker å ikke ha fokus for tidlig på den neste. Vi venter litt i det lengste før vi vender fokuset inn på neste kamp for å få et lite opphold hvor vi kan puste, sa Moe. – Spillerne har vi vernet litt før i dag. Begynner vi for tidlig, blir det ofte en litt for lang prosess. Kampene går av seg selv. Vi har spilt mot dem. Vi kjenner dem. Så er det kampplanen og hvordan vi løser gitte situasjoner som står igjen, sa Moe. 16-delsfinalene i europaligaen spilles 18. og 25. februar. Men først: Rapid Wien – Molde torsdag klokken 18.55. (©NTB)