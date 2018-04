Mohamed Salah scoret seriemål nummer 30 da Liverpool slo Bournemouth

Egypteren har nå bare ett mål opp til Premier League-legendene.

LIVERPOOL - BOURNEMOUTH 3-0

Liverpool fullførte en fantastisk uke med å slå Bournemouth 3-0 hjemme på Anfield lørdag kveld. Tidligere denne uken sikret Liverpool seg avansement i Champions League etter å ha slått ut Manchester City i kvartfinalen.

Sadio Mané satte den første scoringen før Mohamed Salah headet inn Liverpools andre. Scoringen var egypterens mål nummer 30 i Premier League denne sesongen. Roberto Firmino fikk æren av å sette inn Liverpools tredje for dagen like før slutt.

Det betyr at Salah, i sin første sesong i engelsk fotball, nå kun trenger én scoring for å tangere Luis Suárez og Cristiano Ronaldo som begge scoret 31 mål i én og samme sesong i den engelske toppdivisjonen.

Salah står også med 40 scoringer totalt over alle turneringer denne sesongen, og er dermed den første spilleren til å gjøre dette i Premier League siden Cristiano Ronaldo i 2007/2008-sesongen for Manchester United.

Liverpool-legenden Alan Kennedy var nærmest stum av beundring under BBC' livedekning av kampen etter egypterens flotte scoring.

- For en scoring, for en heading. Jeg lurte «hva er det han tenker?» Jeg trodde han skulle ta ned ballen, men han så an distansen, så at Begovic stod langt ute og headet den over ham med kraft, skriver Kennedy for BBC.

Jürgen Klopps står dermed med 70 poeng etter 34 kamper spilt av årets sesong. Det holder til en tredjeplass i Premier League med to kamper mer spilt enn både Manchester United på andreplass, og Tottenham på fjerdeplass.

For Bournemouth så betyr denne helgens tap at de blir værende på 11. plass med 38 poeng etter 34 kamper spilt av årets sesong. Det er hele ti poeng ned til nedrykksplass for Eddie Howes menn.

Mané Mané



Liverpool kom best i gang på eget gress mot Bournemouth og allerede etter tre minutter var deres stjernespiss i ferd med å sende Anfield til himmels.

Trent Alexander-Arnolds lave innlegg var av det presise slaget, og inne i boksen lurte Mohamed Salah. Den egyptiske superstjernen klarte, for en gangs skyld, ikke å lure ballen i mål.

Det skulle likevel ikke ta stort mer enn fire minutter til før en Liverpool spiller gjorde det. Jordan Henderson fant nemlig Sadio Mané med et herlig innlegg, som Asmir Begovic kun fikk slått foran seg.

Mané var kjappest til å oppfatte situasjonen, og hamret ballen i mål bak den utslåtte Bournemouth-keeperen. Dermed ledet Liverpool 1-0.

Alexander-Arnold fikk selv muligheten til å teste Begovic på frispark etter kvarteret spilt. Den bosniske landslagslagskeeperen tok ingen sjanser da han klasket vekk forsøket.

Liverpool slet med å komme til de store sjansene, men spilte Bournemouth av banen i store deler av omgangen med høyt tempo både i forsvar og angrep.

Bournemouth aslet med å få samarbeidet mellom Joshua King og Jermain Defoe til å fungere, rett og slett fordi Liverpool ikke tillot de spesielt mye tid med ballen i beina.

Da Liverpool slet med å komme til de største sjansene måtte Anfield-publikummet ta til takke med kun én scoring i den første omgangen. Liverpool ledet 1-0 etter de første 45 minuttene.

Salah x30



Bournemouth fortsatte å pakke Salah inn i den andre omgangen, og Premier Leagues toppscorer fikk ikke mye tid eller rom med ballen i beina.

Virgil van Dijk valgte like godt å teste skuddfoten ti minutter inn i den andre omgangen, men forsøket seilet godt over Begovic' tverrligger.

Salah fortsatte å jage ligascoring nummer 30 da han i det 63. minutt plutselig fikk både tid og rom til å drive fremover med ballen. Skuddforsøket var lavt og dårlig, og enkel for Begovic.

Men så skjedde det som «alle» på Anfield hadde håpet på. Alexander-Arnold slo nok et godt innlegg, og Salah fikk vridd headingen sin mot Bournemouth-målet.

Ballen fikk en fantastisk bue over Begovic, og fant veien til nettmaskene. Dette var egypterens 30.seriemål denne sesongen, og har nå kun ett opp til Luis Suárez og Cristiano Ronaldo som står med rekorden for flest mål i én og samme Premier League-sesong.

Roberto Firmino kunne satt den endelige spikeren i kista i det 74. minutt da Liverpool kom på ny kontring. Etter å ha fintet ut Begovic fikk likevel Bournemouth rensket vekk ballen på streken.

Bournemouth rakk å komme til et forsøk fem minutter før full tid da Dan Gosling fikk muligheten til å skute fra rundt ellev meter, men Liverpool-keeper Loris Karius hadde få problemer med forsøket.

Alex Oxlade-Chamberlain har fått en oppvåkning i Liverpool-drakta denne sesongen, og var nær ved å gjøre kvelden komplett for Liverpool da han hamret til fra distanse like før full tid. Skuddet snek seg utenfor Begovic' mål.

Det skulle kun gå ett minutt før også Roberto Firmino fikk være med på leken. Denne gangen spilte Oxlade-Chamberlain rollen som hovmester da han spilte Firmino igjennom. Brasilianeren kunne enkelt bredside inn 3-0.

Dermed kunne Liverpool juble over tre nye poeng etter å ha slått Bournemouth 3-0.

