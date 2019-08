Mohamed Salah-show da Liverpool slo Arsenal

Egypteren vartet opp med to scoringer da Arsenal ble knust på Anfield.

LIVERPOOL - ARSENAL 3-1

Det ble en flott dag for Liverpool hjemme på Anfield da Arsenal ble beseiret 3-1 lørdag. Det betyr at Jürgen Klopps mannskap står med full pott etter de første tre kampene av årets Premier League-sesong.

Joel Matip ruvet høyest på en corner i første omgang, før det var duket for Mohamed Salah-show på den røde siden av Merseyside i andre omgang.

Egypteren satte først et straffespark etter å ha blitt holdt av David Luiz, før han like gjerne parkerte både Luiz og Nacho Monreal minutter etter, og satte inn 3-0 for Liverpool.

Les mer: Slik presterte Liverpool-spillerne mot Arsenal (+)

Luiz ble avblåst for å holde Salah i trøya inne i Liverpool-boksen, som ledet til 2-0-scoringen. Det fikk Jan Åge Fjørtoft til å fyre på Twitter:

- Luiz, hvorfor? Det er ny dommere, hundre kameraer og VAR. Tror du at du kommer unna med det der, spurte Norge-legenden retorisk på sin Twitter-konto.

Også England-legenden Gary Lineker ristet på hodet av Luiz' forsvarsspill:

- Salah setter inn 2-0 fra straffemerket etter at David Luiz gir dem et straffespark, skrev han på sosiale medier.

I TV 2s studio var Brede Hangeland meget imponert over det han hadde sett fra egypteren.

- Det han gjør er å latterliggjøre David Luiz som har gult kort, og ikke kan gjøre annet enn å slippe han. Så setter han på turboen, og klarer å være så rolig i avslutningsøyeblikket. Det er imponerende, sa Hangeland.

Til tross for Arsenal hadde hatt flere gigantiske sjanser i den første omgangen, så måtte londonerne vente til andre omgang før fant nettmaskene. Lucas Torreira reduserte til 1-3.

Som nevnt står Liverpool med full pott etter de første tre serierundene i Premier League. Det betyr ni poeng og tabelltopp for laget som endte på andreplass i 2018/2019-sesongen.

For Arsenal så er dette sesongs første poengtap. De står dermed med seks poeng etter to spilte kamper, og Unai Emerys lag ligger i skrivende stund på andreplass i Premier League.

Les mer: Patrick van Aanholt sikret seier for Crystal Palace mot Manchester United

Pépé bommer og bommer

Det var Liverpool som kom best i gang på Anfield, og allerede etter to minutter spilt burde Roberto Firmino ha sendt hjemmelaget i ledelsen. Innlegget fra Andy Robertson var godt, men brasilianeren rakk akkurat ikke frem.

Selv om hjemmelaget hadde mye av ballen, så var det Arsenal som virket giftigst tidlig i den første omgangen. Adrián var ute og klarerte en ball i det 11. minutt, men returen falt rett til Arsenals stjernespiss.

Pierre-Emerick Aubameyang fikk muligheten til å lobbe fra rundt 20 meter, men ballen spratt ned like ved siden av målet til Liverpools spanske burvokter.

Nicolas Pépé var mye involvert i det offensive for Unai Emerys mannskap, og i det 19. minutt fikk ivorianeren muligheten til å skyte fra distanse. Adrián holdt skuddet uten problemer.

Også Sadio Mané fikk en aller-tiders mulighet da Dani Ceballos, på hodeløst vis, klarerte ballen inn i Arsenals boks. Der var senegaleseren kjappest, men keeper Bernd Leno fikk holdt forsøket.

Pépé fortsatte å plage Arsenal, og etter en nydelig kontring forsøkte han på nytt et skudd som Adrián hadde kontroll over. Reprisene viste at han kunne ha spilt igjennom Matteo Guendouzi alene med den spanske keeperen.

Og i det 34. minutt skulle ivorianeren vise seg å brenne alle sjansers mor da Jordan Henderson feilet og Pépé kunne suse mot Liverpool-målet. Nok en gang var skuddet altfor veikt.

Mohamed Salah var meget anonym for Liverpool i den første omgangen, men i det 40. minutt introduserte egypteren seg for alvor da han hamret til inne i Arsenal-boksen. Skuddet suste utenfor

Det skulle uansett være Liverpool som kunne juble mest i den første omgangen. I det 41. minutt plantet Trent Alexander-Arnold en corner på pannebrasken til Joel Matip, og kameruneren stanget inn 1-0 for vertene.

Flere scoringer skulle det ikke vise seg å bli i løpet av den første omgangen. Dermed kunne dommer Anthony Taylor sende lagene til pause på stillingen 1-0 til Liverpool og Arsenal.

Les mer: Temauke: Manchester United

Den egyptiske superstjerne

Andre omgang var ikke mer enn to minutter gammel da David Luiz holdt Salah i trøya. Dommer Taylor pekte på straffemerket, og egypteren gjorde absolutt ingen feil. Han hamret ballen i mål, og ga Liverpool 2-0.

Arsenal fortsatte å ta overgangene, og i det 52. minutt var de på ny igjennom. Kun en vanvittig takling av Matip stoppet laget fra London på en vanvittig overgang.

Salah våknet virkelig til liv i den andre omgangen, og i det 59. minutt gjorde han alt selv etter å ha parkert Luiz. Han suste forbi Nacho Monreal, og satte inn 3-0 for hjemmelaget.

Liverpool fortsatte å dominere på eget gress. I det 62. minutt var det Firmino som var nære på etter at Joe Willock rotet vekk ballen og Mané fikk spilt igjennom sin rekkekamerat. Leno var parat på skuddet.

Salah fortsatte å suse mot Arsenal-målet, og i det 71. minutt var det kun en vanvittig blokkering som gjorde at ikke Salah fikk spilt om Mané, og at det hadde stått 4-0 til de rødkledde.

Det ville seg ikke for Arsenal i den andre omgangen. I det 77. minutt ble Lucas Torreira spilt igjennom, men fikk ikke muligheten til å avslutte på mål. Dessverre for uruguayaneren ble han også avvinket for offside.

Det var uansett uruguayaneren som skulle sikret nettsus for Arsenal. I det 85. minutt fikk han stokket om beina inne i Liverpool-boksen, og banket inn reduseringen til 1-3 for Arsenal.

Flere scoringer skulle det ikke bli på Anfield. Liverpool viste full kontroll mot Arsenal, og kunne juble over de tre poengene etter å ha vunnet 3-1 hjemme på Anfield lørdag kveld.