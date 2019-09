Mohammed Fellah klar for Vålerenga

30-åringen returnerer til osloklubben.

Det bekrefter osloklubben i en pressemelding onsdag formiddag.

30-åringen, som sto uten kontrakt, signerte de nødvendige papirene tirsdag kveld og er dermed tilbake i klubben han spilte for mellom 2006 og 2013.

Avtalen gjelder i første rekke ut den inneværende sesongen, men Fellah er åpen for å bli værende enda lenger.

- Jeg har vært mye skadet og må ta ting i et rolig tempo. Ronny og trenerteamet er klare på at jeg skal matches forsiktig og starte med noen kamper i 3. divisjon. Forhåpentligvis vil jeg bevise at jeg fortjener en plass på laget og er kjempeglad over at jeg får sjansen til å vise at jeg kan bidra til å løfte Vålerenga i tiden som kommer, sier Fellah til klubbens nettside.



- Jeg var litt naiv



Fellah forlot Vålerenga til fordel for dansk fotball i 2013. Den gang var det ikke alle som var like fornøyd med måten nettopp det skjedde på.

- Jeg var en ung gutt fra Holmlia som ville leve proffdrømmen i utlandet. Jeg innser nå at jeg var litt naiv og tenkte for mye på meg selv, men jeg håper å bevise at jeg fortjener denne sjansen. Jeg vil blø for drakta og ingenting vil glede meg mer enn å glede supporterne våre, sier 30-åringen.

- Det å løpe ut på Intility Arena og oppleve de fantastiske supporterne våre er en helt sinnssyk følelse. Jeg glemmer aldri da jeg som 16-17-åring scora debutmålet mitt foran dem. Det var helt magisk, sier han.

Fellah var med å vinne cupen med Vålerenga i 2008. Han har også seriebronse fra 2006-sesongen og en sølvmedalje fra 2010-sesongen.

- Mer profesjonelt



Etter den første perioden i Vålerenga har Fellah spilt for Esbjerg, FC Nordsjælland, OB og Sandefjord. Han står bokført med to landskamper for Norge.

Midtbanespilleren innrømmer at mye har skjedd i osloklubben siden han sist var der.

- Alt er mye mer profesjonelt. Det er et fantastisk stadion og alle i klubben jobber fantastisk bra sammen. Jeg er spesielt imponert over Engaland-prosjektet og gleder meg til å reise med klubben ut på besøk til barn og unge i andre klubber. Dette er noe jeg savnet sist jeg var her, og det er fantastisk å se alt de har fått til på denne korte tida, sier Fellah.