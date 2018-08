Mohoric holdt unna og vant så vidt

Matej Mohoric trengte nesten hele forspranget for å holde på ledertrøya da verdenstourrittet i sykling i Belgia og Nederland ble avsluttet søndag.

Sloveneren hadde et halvt minutt til gode på nærmeste utfordrer Michael Matthews foran den avsluttende etappen, men han måtte slippe rivalene på veien opp Muur van Geraardsbergen og tapte 13 sekunder til Matthews.

Sammen med bonussekundene australieren fikk for etappeseieren gjorde det at Mohoric vant sammenlagt med fattige fem sekunders margin.

– Vi jobbet veldig hardt for å forsvare trøya og syklet inn alle bruddforsøk. I finalen prøvde jeg å svare på angrepene fra de andre gutta, men Michael Matthews og Søren Kragh Andersen var veldig sterke i dag, og jeg måtte slippe. Jeg tråkket alt jeg kunne helt til mål, og heldigvis holdt det, sa Mohoric ifølge cyclingnews.com.

Bahrain-rytteren kunne juble for sammenlagtseier, men også Sunweb-rytter Matthews var en stor vinner søndag. Han henviste Greg Van Avermaet og Zdenek Stybar til 2.- og 3.-plass.

– Denne etappen var et stort mål for meg. Søren (Kragh Andersen) ofret seg for meg i dag og syklet inn brudd for å gi meg sjansen. Vi prøvde alt for å ta trøya fra Mohoric, men han var for sterk og for smart, sa Matthews.

Både Daniel Hoelgaard og Kristoffer Halvorsen sto av søndag, slik at ingen nordmenn fullførte rittet. Før helgen brøt også Amund Grøndahl Jansen.

(©NTB)

Mest sett siste uken