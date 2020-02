Moi klar for comeback: – Det har vært tøft

Mohamed Elyounoussi er klar for Celtic-comeback etter skaden han pådro seg for tre måneder siden. – Jeg har savnet fotballen, sier han til TV 2.

– Jeg skal ikke lyve, det har vært tøft, sier han til kanalen etter å ha mistet 15 kamper. Han var brennhet da han ble skadd i ligacupsemifinalen mot Hibernian 2. november, men siden har den innleide Southampton-spissen knapt fått bidra.

– Det er nesten to måneder siden jeg spilte. Da var det en cupfinale, som er vanskelig å si nei til, men jeg var overhodet ikke klar for den. Den kom for tidlig. Jeg må ta en god del av skylda for at jeg slo opp skaden der, men nå føler jeg meg i hvert fall klar, sier han til TV 2.

Moi herjet med to mål og to assist i ligacupsemifinalen der han pådro seg skaden. Dermed var han oppe i 13 målpoeng på like mange kamper for Celtic, men den kampen kostet ham også mye smerte.

– Jeg tok en skuddfinte, og en forsvarsspiller kastet seg fram for å blokkere. Han traff foten min, og siden da har jeg hatt vondt, sier han.

Han møtte til landslagssamling med Norge like etter, men ble sendt hjem før den første kampen. 8. desember spilte han ligacupfinalen mot erkerival Rangers, som Celtic vant, men han ble byttet ut til pause etter å ha slått opp skaden. Siden har han ikke spilt, men onsdag gjør han trolig comeback i seriekampen borte mot Motherwell.

– Heldigvis var det ikke noe brudd, men nå har jeg brukt tid på å komme tilbake, sier Moi, som regner med at det blir forsiktig matching den første tiden.

– Jeg skal bygge meg rolig opp igjen. De viktigste kampene nå kommer i europaligaen mot FC København 20. og 27. februar, og det er de jeg må være klar til. Fram til da skal jeg bygge opp form og selvtillit, sier han til TV 2.

