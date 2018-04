Moi matchvinner for Basel

Mohamed Elyounoussi kunne søndag endelig juble for seriemål igjen. Han avgjorde Basels 1-0-kamp borte mot Lugano i sveitsisk fotball.

Moi har den siste tiden storspilt for både Basel og Norge. For en måned siden markerte han seg med scoring og assist i borteseieren mot Manchester City i mesterligaen. Nylig fikk han også mye ros for sine prestasjoner for landslaget.

Søndag kunne Elyounoussi glede seg over å bli matchvinner. Han scoret Basels vinnermål etter 18 minutter. Det var hans første ligascoring i 2018. Totalt står han med seks mål i sveitsisk eliteserie denne sesongen.

Basel vant kampen til tross for at serietoeren måtte spille store deler av den med ti mann. Seks minutter etter Elyounoussis mål fikk Marek Suchy direkte rødt kort.

Young Boys topper tabellen hele 16 poeng foran Basel. Bern-klubben vant 4-2 borte mot St. Gallen søndag.

Basel har én kamp mindre spilt, men det hjelper lite når avstanden til toppen er så stor. Gullgrossisten må etter alle solemerker se en rival stikke av med ligamesterskapet for første gang siden 2009.

(©NTB)

Mest sett siste uken