«Moi» mener Celtic Park overgår det meste: - Jeg har ikke opplevd maken

Mohamed Elyounoussi har fått tilbake selvtilliten etter overgangen fra Southampton til Celtic. 25-åringen skryter stort av stemningen på sin nye hjemmebane.

STORO (Nettavisen): - Det er noe helt annet å spille kveldskamp der enn å spille Premier League-kamp, det må jeg si. Jeg har ikke opplevd maken til god stemning som vi gjorde på Celtic Park, sier Elyounoussi, som har flere storkamper både fra tiden i Basel og Southampton på CV-en, til Nettavisen.

- Jeg har spilt i Champions League og Premier League, men jeg kan ikke sammenligne det med den stemningen som er på Celtic Park, det må jeg ærlig si, fortsetter han.

- Ja, det overgår både Champions League-kvelder og Premier League-dager du har vært borti?

- Ja, faktisk. Det var det som overrasket meg, hvor bra det er. Det har de vært kjent for en stund, så jeg håper på flere slike kvelder, sier Elyounoussi.

Etter en tung tid preget av både skader og lite spilletid i Southampton, ble låneovergangen til Celtic en «blessing in the sky» for «Moi».

Det er snart halvannen måned siden det sesonglange lånet ble bekreftet, og nordmannen noterte seg for sitt første mål i den grønne og hvite trøya da han satte inn 2-0-målet mot CFR Cluj i Europa League forrige uke.

SCORET: Elyounoussi åpnet målkontoen da han satte inn 2-0 i Europa League-oppgjøret mot Cluj. Foto: Steve Welsh (Pa Photos)

Overrasket over interessen



Nettavisen møter den sympatiske østfoldingen på landslagets pressetreff på Thon Hotel Storo. Elyounoussi er tilbake igjen i landslagsvarmen etter å ha måttet se de siste EM-kvalifiseringskampene fra sofaen som følge av mangel på spilletid.

Overgangen til skotsk fotball har imidlertid gjort at 25-åringen har fått smilet og selvtilliten tilbake, og driblekanten innrømmer at han ble særlig overrasket over spesielt én ting etter overgangen til Glasgow-klubben.

- Ja, jeg vil si det at Celtic er såpass store at de har solgt over 50.000 sesongkort, det viser bare hvor stor interessen er. Det er noe som overrasket meg og som jeg ikke visste om tidligere. Ja, man visste om trøkket og gale fans, men at det var så mange som var interesserte var ikke noe jeg visste om, sier han før han fortsetter.

- Det viser jo interessen. Jeg tror ikke det er så mange andre steder i Europa hvor du opplever kveldskampene som på Celtic Park, så det var veldig kult.

KOK: Slik så det ut på Celtic Park før Europa League-oppgjøret mot CFR Cluj. Foto: Lee Smith (Reuters)

Og det var i nettopp en kveldskamp på Celtic Park at Elyounoussi åpnet scoringskontoen da han satte inn 2-0 etter 59 minutter mot Cluj.

Scoringen var svært viktig for kantspilleren som ikke en gang fikk plass på benken i Southampton før overgangen til Celtic.

Og der marginene var imot Elyounoussi like etter overgangen til Southampton da han aldri fikk åpnet målkontoen, hadde han dem med seg umiddelbart etter overgangen til Celtic.

- Det er de marginene man jobber for og trener for hver dag. Det er en lettelse å kunne få betalt for det harde strevet, og heller at det blir stang inn enn stang ut. Det er godt å få noen målpoeng og score mål igjen. Det var en stund siden sist.

CELTIC: Elyounoussi skryter uhemmet av fansen på Celtic Park. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Ga drakten til en supporter



Nå er han endelig på vei mot godt gammelt slag, og han ble også belønnet med landslagsplass da Erling Braut Haaland måtte melde forfall til oppgjørene mot Spania og Romania.

- Det er alltid godt å kunne representere Norge og være med spillergruppen, sier han.

Den tidligere Sarpsborg- og Molde-spilleren legger ikke skjul på at det var en tøff periode da han gikk skadet og ikke fikk spille Premier League-fotball for Southampton.

Han understreker at han har lagt perioden bak seg, men erkjenner at det å få en datter har lyst opp en eller svært prestasjonspreget hverdag.

- Det kom på et veldig bra tidspunkt sånn sett. Det var en tung periode når man går flere uke uten å spille fotballkamper, så var det fint å komme hjem til en datter som alltid var glad for å se deg, og det setter ting i perspektiv å se at det finnes et liv utenom fotballen også.

Det er heller ingen tvil om at «Moi» raskt er blitt populær blant den yngre garde av Celtic-fansen.

En video på Twitter etter oppgjøret mot Cluj viser nordmannen gi drakten sin til en ung og håpefull Celtic-supporter, og landslagsspilleren forteller at det også i en bortekamp kom en ung supporter løpende ut på banen for å få kontakt med ham.

- Man må sette pris på dem som stiller opp. Når det var bortekamp nå, var det en unge som løp ut på banen og kom bort til meg etter å ha løpt ganske langt, så han fortjente drakten, sier han og legger til.

- Man ønsker å gi alt for klubben og være en publikumsfavoritt.