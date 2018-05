Moi og Basel herjet med mesteren

Mohamed Elyounoussi scoret det første målet og la opp til det neste da Basel utklasset seriemester Young Boys og vant 5-1 torsdag.

Den norske landslagsspilleren er i kjempeform og slo an tonen da Basel tok en hjemmeseier som varmet klubbens tilhengere i en sesong hvor laget måtte gi fra seg tronen i sveitsisk fotball til rivalen fra Bern.

Allerede i kampens 2. minutt fosset Moi forbi Steve von Bergen og Loris Benito etter en lekker kombinasjon på flanken. Han levnet ikke Marco Wölfli i målet noen sjanse og kunne juble for et vakkert solomål.

I det 27. minutt vant Elyounoussi ballen fra Kasim Nuhu ved midtstreken, raidet til kortlinja og fant spissen Albian Ajeti, som bare kunne dytte ballen i mål.

Young Boys, som for lengst er seriemester og forbereder seg til cupfinale i slutten av måneden, var rystet. Etter pause skulle hjemmelagets herjinger fortsette.

Luca Zuffi gjorde 3-0 etter et langt framspill i det 54. minutt, Ajeti nikket inn 4-0 på et frispark fra Zuffi, før innbytter Dimitri Oberlin avsluttet målfesten med et langskudd.

Christian Fassnacht scoret et trøstemål i siste minutt, men det fjernet ikke ydmykelsen da Young Boys fikk sitt første tap i 2018.

Moi er i superform på tampen av sesongen. Sist helg scoret han ett mål og la opp til de tre andre da Basel slo St. Gallen 4-2 på bortebane.

(©NTB)

