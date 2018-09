Moi og Southampton senket av ulvene

Mohamed Elyounoussi og Southampton fikk en tung dag på jobben med 0-2-tap mot Wolverhampton i Premier League lørdag.

Det var knyttet usikkerhet til om nordmannen ville rekke oppgjøret på grunn av ankelproblemer, men Mark Hughes ga ham tillit fra start.

Elyounoussi hadde en god mulighet etter snaue halvtimen, men lobben ble avverget av Rui Patrício.

Nordmannen ble erstattet av Stuart Armstrong etter 71 minutter og måtte se at Ivan Cavaleiro sendte vertene i ledelsen med et knallskudd etter et lekkert angrep. Da hadde portugiseren vært på banen i 94 sekunder.

Like før slutt sørget Wolves' vingbacker for at oransjetrøyene kunne juble for 2-0-seier. Matt Doherty dro seg forbi Armstrong og sentret ballen til Jonny som enkelt sendte ballen mellom beina til Alex McCarthy.

De nyopprykkede ulvene står kun med ett tap på sesongens første sju kamper. Verre er det for Moi og Southampton som gikk på sitt fjerde tap for sesongen.

