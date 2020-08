Moi scoret to da Celtic lekte seg videre i Champions League-kvalifiseringen

Celtic fikk det enkelt mot islandske KR Reykjavik i den første kvalifiseringsrunden til neste sesongs Champions League.

CELTIC - KR REYKJAVIK 6-0:



Celtic, med Moi Elyounoussi med fra start og Kristoffer Ajer på benken, tok seg enkelt videre til andre kvalifiseringsrunde i Champions League da KR Reykjavik ble slått på Celtic Park.

Elyounoussi to mål, Christopher Jullien, Greg Taylor, Odsonne Edouard og et selvmål sørget for en komfortabel 6-0-seier for skottene.

Den norske landslagsspilleren var strålende fornøyd med egen prestasjon etter kampen.

- Det er alltid fint å score mål og hjelpe laget med å vinne, sier Moi.

- Dette var mine første mål for sesongen og det var godt å få de, forteller den norske Celtic-spilleren.

Nordmannen er godt fornøyd med at Celtic gjorde jobben og tok seg videre.

Les også: Dette er Hareides RBK-mål

Bare seks minutter var spilt da Elyounoussi åpnet scoringsballet for vertene. Cristopher Jullien slo en lang ball i bakrom, og nordmannen touchet ballen lekkert forbi keeper på første berøring og trollet ballen i det åpne målet.

Drøyt ti minutter senere rullet skottene opp et angrep på høyresiden. Hatem Abd Elhamed slo hardt inn langs bakken, og under hardt press fra Odonne Edouard, satte Arnor Adelstainsson ballen i eget mål.

Etter en halvtimes spill var det Christopher Jullien sin tur til å tegne seg på scoringslisten. Franskmannen gikk opp et hode høyere enn alle andre og stanget inn corneren fra Ryan Christie.

Like etter pause var det duket for scoring nummer fire for vertene. Et nytt fint angrep endte med at Abd Elhamed igjen slo inn fra høyre - denne gangen i lufta mot bakre stolpe. Der dukket Greg Taylor opp og headet inn 4-0.

Tirsdag var det tomt på Celtic Park, men Moi Elyounoussi har tidligere uttalt seg om den fantstiske stemningen på Celtics hjemmebane:

Også Edouard ville være med på moroa, og etter 72 minutter tråklet angriperen seg gjennom det islandske forsvaret og bredsidet inn 5-0 med venstrebeinet.

På overtid var Moi nok en gang på rett plass til rett tid da han skled inn et innlegg fra venstre.

Celtic møter dermed vinneren av kampen mellom Djurgården og Ferencvaros i neste kvalifiseringsrunde i Champions League.