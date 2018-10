Moi senket Bulgaria, men King-miss kan bli kostbar

Mohamed Elyounoussi kronet 20 forrykende minutter med målet som ga Norge 1-0-seier over Bulgaria og tabelltopp i nasjonsligaen før kampene i november.

Likevel kan kjempemissen til Joshua King i sluttminuttene vise seg kostbar. Han skulle bare putte ballen i åpent mål etter at Sigurd Rosted vant i lufta på et frispark, men sleivet ballen utenfor og kastet seg ned i fortvilelse.

King var et stadig uromoment, og bulgarerne pådro seg fire av sine totalt seks gule kort for ulovligheter mot ham. Han var tydelig irritert over den røffe behandlingen.

Tre av lagets fire marokkanskættede spillere samarbeidet om målet som ga Norge ledelsen i det 31. minutt. Omar Elabdellaoui inviterte til veggspill med Tarik Elyounoussi og stormet til dødlinja. Høyrebacken hadde god tid til å sikte og sendte et perfekt innlegg som Moi kunne beine i mål ved lengste stolpe.

For første gang har Norges landslag vunnet sju hjemmekamper på rad, og seieren betyr at Lars Lagerbäcks lag har gode muligheter til å ta gruppeseieren som gir opprykk til B-divisjonen og garanterer en ekstrasjanse til å sikre EM-billett dersom det ikke lykkes i den ordinære kvalifiseringen.

Norge spilte flott angrepsfotball den første halvtimen, kjørte over Bulgaria og viste spill som burde gitt en mye klarere seier. I så fall ville gruppeseieren vært enda nærmere.

Tar lagene like mange poeng i november, vil kampen om gruppeseieren bli avgjort av total målforskjell. Med 1-0 både i Sofia og Oslo er Norge og Bulgaria nemlig likt på innbyrdes oppgjør.

Norge topper tabellen med 4-1 i målscore mot Bulgarias 5-3. Selv seier i Slovenia og på Kypros neste måned kan vise seg for lite dersom Bulgaria skulle slå de samme lagene med klarere margin.

Offensiv fest

Norge har i kamp etter kamp imponert defensivt og holdt motstanderne nesten unna sjanser. Tirsdag løsnet det også offensivt, da Norge med gode bevegelser, høyt balltempo og fikse kombinasjoner rev det bulgarske laget i filler og skapte sjanse på sjanse i en underholdende første halvtime.

Ole Selnæs slo an tonen med et flott gjennomspill til Haitam Aleesami før det var spilt ti minutter. Venstrebacken slo pasningen litt for langt ut til at King bare kunne sette foten til. Spissen måtte bremse og snu seg litt for å nå ballen, og skuddet gikk over.

I det 19. minutt var Tarik og King centimeter fra å nå Elabdellaouis innlegg etter at han ble pent spilt fram at Stefan Johansen, og tre minutter senere satte King opp Moi med en frekk hælflikk. Skuddet skrudde utenfor keepers rekkevidde, men passerte akkurat på feil side av stolpen.

Nå kom sjansene virkelig tett. Tarik ropte på straffe da han ble revet ned i jakt på et innlegg, mens samme mann var litt for tøff med keeperen i jakten på en Moi-heading slik at det ble blåst før King rullet returen i mål.

Jubelklynge

Etter en halv time kom gjennombruddet, og alle de norske utespillerne havnet i en jubelklynge inne i det bulgarske feltet.

Noen minutter ut i annen omgang byttet Bulgarias landslagssjef Petar Hubtsjev ut høyreback Bozjidar Khorbadzjijski med spissen Radoslav Vasilev, som scoret vinnermålet mot Norge i Sofia, og gjorde flere rokeringer i jakten på en vei inn i kampen.

Norge skapte ikke så mye som den første halvtimen, og Bulgaria framsto noe farligere framover. Særlig kom lagkaptein Ivelin Popov til et par avslutninger fra brukbar posisjon fra en dypere rolle bak Vasilev enn da han var alene på topp i første omgang. Rune Almenning Jarstein ble ikke satt på alvorlig prøve.

Norge klarte ikke å gjenskape det sjanseskapende spillet fra første halvdel, men så ut til å få det viktige 2-0-målet da Rosted vant i lufta på Mois frispark i det 83. minutt. King vil sent glemme missen.

