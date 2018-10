«Moi» trente for fullt, usikkert rundt Johansen og Tarik

Lars Lagerbäck regner med å stille med full tropp mot Slovenia lørdag, men to av spillerne trente alternativt på Åråsen tirsdag.

Med unntak av Tarik Elyounoussi og landslagskaptein Stefan Johansen trente samtlige spillere for fullt.

– Stefan fikk tydeligvis en smell som han ikke var klar over selv da han kom inn i forrige kamp. Det skal ikke være noe problem, og han sier selv at han kan trene i morgen. Men jeg har ikke rukket å høre hva det medisinske personellet sier etter treningen, sa Lagerbäck på tirsdagens pressekonferanse på Ullevaal stadion.

Johansen scoret to ganger i seieren over Kypros i september.

For Tarik Elyounoussis del dreier det seg om en skade han pådro seg i kamp for klubblaget AIK nylig.

– Han fikk en kjenning og gikk av banen i siste kamp. Han kjenner seg bedre, men de har ikke noen prognose for hvor raskt han kan trene igjen. Vi håper han kan det snart.

Godt nytt for landslaget er det at Mohamed Elyounoussi er klar for spill etter å ha stått over to strake kamper for klubblaget Southampton.

– Han trente i dag, så det skal ikke være noe problem. Han kjenner litt smerte, men skal kunne kjøre for fullt, sier Lagerbäck.

Norge møter Slovenia i UEFAs nasjonsliga på Ullevaal stadion lørdag. Tre dager senere venter Bulgaria, også den kampen på hjemmebane.

