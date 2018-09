Moi usikker om han spiller mot Wolves lørdag

Mohamed Elyounoussi er tilbake på Southampton-treningen etter skade, men han er ifølge TV 2 usikker til lørdagens møte mot Wolverhampton.

Mohamed Elyounoussi ble skadet av en lagkamerat på trening og har hatt problemer med ankelen, men i og med at han trente kan han være aktuell for lørdagens bortekamp mot Wolves.

– Han (Mark Hughes) vil ha meg inn lørdag. Det er sårt og vondt. Om jeg gir tommelen opp, spiller jeg. Men det er litt kjipt å spille kamp når du vet at ankelen din ikke er stabil. Det kan hende at det ødelegger litt, hvis jeg sier at jeg kan spille, men ikke greier å gå inn i taklingene 100 prosent, sier Elyounoussi til TV 2.

Moi er en av mange norske landslagsspillere som har slitt med skader den siste tiden. Han forsikrer at landskampene mot Slovenia og Bulgaria ikke er i fare, og antyder at bortekampen mot Everton i ligacupen kommende tirsdag kan være mer aktuelt for et comeback enn allerede til helgen.

