Moi-utligning berget Celtic, men Rangers økte forspranget

Celtic måtte se Rangers dra ytterligere fra i skotsk eliteserie søndag. Mohamed Elyounoussis mål berget 1-1 mot St. Johnstone, men erkerivalen vant igjen.

Rangers vant 4-0 borte mot Ross County og er nå hele 13 poeng foran Celtic, som har spilt to kamper færre.

Elyounoussi ble kastet innpå for landslagskompis Kristoffer Ajer i det 81. minutt, rett etter at gjestene fra Perth hadde tatt ledelsen ved Chris Kane.

Det første han gjorde var å nikke Ryan Christies innlegg i mål og sikre 1-1 for laget som har vunnet serien de ni siste årene. Steven Gerrards Rangers-lag ligger godt an i forsøket på å hindre at det blir 10 strake.

– Jeg er svært skuffet over at vi ikke vant. Vi må finne tilbake skarpheten både offensivt og defensivt. Jeg tror det er et psykologisk problem mer enn noe annet, sa manager Neil Lennon.

Celtic har vunnet bare to av sine 12 siste kamper.

(©NTB)

Reklame Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot