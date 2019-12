Moise Kean byttet inn og ut i andre omgang mot Manchester United: - En gal avgjørelse

Everton-managerens valg i uavgjortkampen på Old Trafford fikk flere til å reagere.

Moise Kean opplevde noe de fleste fotballspillere ser på som den ultimate ydmykelsen i søndagens 1-1-kamp borte mot Manchester United.

Everton ledet 1-0 da manager Duncan Ferguson valgte å sette innpå den italienske 19-åringen i det 70.minutt på Old Trafford.

Seks minutter senere utlignet Mason Greenwood til 1-1 for Ole Gunnar Solskjærs lag.

Etter kun 18 minutter på banen, i det 88.minutt, ble Kean plukket av gresset igjen og erstattet av Oumar Niasse.

Det fikk flere til å reagere.

Blant dem som stusset på Ferguson sitt valg er tidligere Premier League-spiller Joleon Lescott. Han kritiserte Ferguson for avgjørelsen.

Den tidligere Everton-stopperen mente manageren «ydmyket den tidligere Juventus-spilleren».

- For meg er det en gal avgjørelse. Det er tøft å takle som individ. Han er også en ung spiller. Han (Ferguson) sa det ikke var på grunn av innsatsen, men faktum er at han ikke tok han i hånden etter kampen, får meg til å tro at det var noe ved innsatsen hans som han ikke likte, sa Lescott i Sky Sports sitt studio etter kampen.

Etter kampen kom Ferguson med en forklaring på hvorfor han valgte å ta 19-åringen av banen etter kun kort tid.

- Det var ikke på grunn av hans prestasjon. Jeg trengte bare å gjøre et bytte for å drepe litt tid, uttalte Everton-manageren til Sky Sports.

- Jeg har så mange spisser på benken. Jeg bestemte meg for å gjøre det byttet. Det var ikke noe personlig mot Moise Kean, fortsatte Ferguson.

Søndagens Premier League-kamp endte uavgjort 1-1. Mason Greenwood reddet uavgjort for Manchester United med sin scoring i den andre omgangen, etter at Victor Lindelöf scoret selvmål før pause.

Everton ligger på 16.plass med 18 poeng etter 17 kamper. Manchester United på sin side befinner seg på 6.plass med 25 poeng.