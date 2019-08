Mol og Sørum forsvarte EM-gullet i sandvolleyball

For andre år på rad er Anders Mol og Christian Sørum europamestre i sandvolleyball. Duoen slo russiske Ilja Lesjukov og Konstantin Semenov i strake sett.

Med 21-12, 21-18 kunne Mol og Sørum slippe jubelen løs i Moskva. Sandvolleyballparet har vist strålende form den siste tiden og seiler fram som et av Norges beste gullkort til OL i Tokyo neste år.

Den norske duoen viste ingen nåde mot de russiske hjemmehåpene. Første sett ble enkelt vunnet med sifrene 21-12.

Andre sett var lenge jevnt, men det ble etter hvert aldri noe tvil om hvem som skulle stikke av med EM-gullet. Mol og Sørum fikk den nødvendige luken og vant settet med 21-18.

Også i fjor gikk duoen til topps i europamesterskapet, som da ble avholdt i nederlandske Haag. Semnov og Lesjukov ble da nummer fire.

Dramatisk semifinale

Finalebilletten ble sikret på dramatisk vis. Den norske superduoen slet mer enn normalt, men hentet fram superkreftene da de trengte det som mest. I tillegg ble de godt hjulpet av en polsk skade da det så som mørkest ut.

En av de polske spillerne tråkket over etter å ha servet midt i det andre settet og vred seg i smerter på sidelinjen da han fikk medisinsk behandling. Med is og tape fikk det medisinske apparatet stablet spilleren på beina innenfor tidsfristen på fem minutter, men skaden så ut til å hemme spilleren resten av kampen.

Etter kampen var det blandede følelser hos de norske gutta.

– Polen spilte veldig bra og hadde taket på oss. Så ble han (Kantor) skadd, og så vinner vi. Det er litt blandede følelser. Det er utrolig gøy å være i en EM-finale, men litt kjedelig at det blir på denne måten, sa Sørum til Norges Volleyballforbund etter kampen.

Lå dårlig an

Før skaden så det stygt ut for den norske superduoen, som allerede hadde tapt det første settet og lå under da polakken tråkket over på stillingen 14-15.

Deretter snudde Mol og Sørum settet og vant 21-17. Finaleplassen ble sikret med 15-9 i tredje sett.

– Vi fikk snakket litt sammen (i skadepausen). Vi fikk konkludert hva vi gjorde feil og hva vi skulle gjøre videre. Det funket det, sa Mol etter semifinalen.

