Mol og Sørum viste klasse og tok seg til finale i storturnering

Anders Mol og Christian Sørum er klare for finale i femstjernersturneringen i Gstaad. Bruno Oscar Schmidt og Evandro Goncalves Oliveira ble slått 21-18, 21-14.

Mol og Sørum fikk dermed revansjert finaletapet mot den brasilianske duoen i Warszawa forrige måned. Før tapet hadde nordmennene 23 strake seire.

Den norske duoen kjempet seg til et lite forsprang etter en jevn åpning. Anders Mol vartet opp med fantastisk blokkspill, og makkeren Christian Sørum fulgte opp med godt forsvarsspill. Brasilianerne yppet seg, men nordmennene lot seg ikke knekke og vant første sett 21-18.

De fremmøtte fikk tidvis seg meget underholdende spill på sanden i skilandsbyen, og det var Mol og Sørum som oftest trakk det lengste strået. Duoen fikk tidlig en luke, men etter hvert kjempet brasilianerne seg tilbake og ledet ved to anledninger i andre sett.

Likevel klarte Mol og Sørum vise hvorfor de er rangert som verdens beste. Duoen kjempet seg mesterlig tilbake, dro ifra og sikret til slutt finaleplass med 21-14.

Finalen spilles lørdag kveld. Der venter Alexander Brouwer og Robert Meeuwsen. Nederlenderne slo italienske Paolo Nicolai og Daniele Lupo 21-17, 21-15 tidligere på dagen.

Det var nettopp i Gstaad i fjor at Mol og Sørum tok sin første turneringsseier. Siden den gang har det norske paret herjet på sandvolleyballbanen verden over. Forrige helg tok duoen bronse under VM i Hamburg.

