Molde anker utestengelsen til Normann

Molde er ikke enig i karantenen på to kamper for Mathias Normann etter det røde kortet mot Sarpsborg 08. Nå har klubben anket utestengelsen.

Det bekrefter Molde-direktør Øystein Neerland overfor Eurosport.

- I dommerrapporten kommer det fram at dommeren fra sin side har sett noe annet enn det som faktisk har skjedd, sier han til kanalen uten å ville gå nevneverdig i detalj.

Normann fikk det røde kortet etter en stempling på hjemmelagets Rashad Muhammed like etter pause i kampen som endte 2-2.

- Det står noe om at spilleren med kraft og egen kroppsvekt har stemplet Sarpsborg-spilleren. Når vi ser opp igjen TV-bildene, så mener vi det er feil. Vi mener det ikke er noen voldsom opptreden og at det da er feil med to kampers karantene, sier Neerland.

Erik Lindstrøm, som ledet diskusjonen rundt hendelsen i disiplinærutvalget, har forklart at Normann ble utestengt i to kamper for en forseelse som egentlig tilsier tre kamper på tribunen.

- Han er utvist for en forseelse som tilsier tre kampers karantene, så har vi vurdert bevisene i saken og kommet fram til at to kamper er på sin plass, sier han.

