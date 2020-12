Molde best i nabooppgjøret – cruiser mot seriesølv

Mål av Magnus Wolff Eikrem og Leke James sørget for at Molde vant oppskriftsmessig 2-1 mot naborivalen Aalesund.

Seieren betyr at mye skal gå galt om romsdalingene ikke ender opp på sølvplass i Eliteserien. Med tre kamper igjen å spille ligger de åtte poeng foran Vålerenga. Erling Moes menn har også langt bedre målforskjell enn hovedstadslaget.

– Det er utrolig med sløsing av sjanser. Men det var en god seier. Vi har spilt hver tredje, fjerde dag en lang periode, så vi var slitne i dag, sa Eikrem til Eurosport.

Fortapte Aalesund, som allerede har rykket ned fra Eliteserien, åpnet friskt og yppet seg i starten, men etter hvert tok Molde som ventet over kommandoen og kjørte over gjestene.

– Molde var best, men vi holdt liv i kampen hele veien, så jeg er bra fornøyd med gutta, sa Aalesund-trener Lars Arne Nilsen.

Sigurd Haugen scoret et trøstemål på straffespark på overtid, men da var kampen allerede tapt.

Sjansesløseri

Eirik Hestad, Ola Brynhildsen og Leke James fikk alle store sjanser til å gi hjemmelaget ledelsen, men i stedet var det kaptein Magnus Wolff Eikrem som etter halvtimen spilt fikk æren av å pirke inn 1-0 og sitt sjette mål for sesongen etter utmerket forarbeid av James.

AaFK-keeper Andreas Lie lå nede for telling både én, to, tre og fire ganger før han ble byttet ut til fordel for 20 år gamle Enock Mwimba, som fikk sin eliteseriedebut.

Tangotrøyene hang simpelthen ikke med på Moldes dans, og var aldri i nærheten å utligne før dommer Tore Hansen blåste lagene inn til pause.

James økte

Leke James var nære på å doble ledelsen da han styrte Brynhildsens skudd over Mwimba, men debutanten fikk hjelp av tverrliggeren. Like etter kunne gjestene i stedet ha utlignet da Sigurd Haugen kom alene med Andreas Linde, men avslutningen strøk stolpen.

James, som serverte på åpningsmålet, tok saken i egne hender og feide all tvil til side da han banket inn 2-0 mot gamleklubben med ti minutter igjen av ordinær tid.

På overtid fikk Aalesund straffe da Markus Karlsbakk ble felt, og Haugen omsatte den i scoring.

Vertene har igjen Rosenborg, Odd og Sarpsborg i sine siste tre kamper. Aalesund har igjen Strømsgodset og Mjøndalen før de returnerer til norsk fotballs nest øverste nivå.

(©NTB)

Reklame Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot