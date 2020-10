Molde bommet og bommet - så fikk Ohi stilt inn siktet

Molde spilte en glimrende kamp og tok tre viktige poeng i hjemmemøtet med østerrikske Rapid Wien.

MOLDE - RAPID WIEN 1-0:

Molde var det klart beste laget, men bommet og bommet den første timen i det viktige Europa League-møtet med Rapid Wien torsdag.

Magnus Wolff Eikrem serverte gang på gang, men verken Ohi Omoijuanfo eller Fredrik Aursnes klarte å ta vare på servicen fra lagets suverene pasningsspiller.

- Ikke til å tro

På et tidspunkt utbrøt TV 2s kommentator Peder Mørktvedt: - Det er nesten ikke til å tro at Molde ikke leder her!

- Vi hører folk på tribunen roper «er det mulig?», og det skjønner jeg veldig godt at de roper, la ekspertkommentator Jesper Mathisen til.

Bare få minutter senere satte imidlertid Ohi Omoijuanfo inn det forløsende 1-0-målet etter en nydelig Molde-angrep.

Dermed har Molde festet grepet om andreplassen i Gruppe B, der det var ventet at nettopp Molde og Rapid Wien måtte kjempe om plassen bak Arsenal.

Sjansebonanza

Kampens første store mulighet kom etter ni minutters spill, da et hardt slått frispark fra Magnus Wolff Eikrem fant hodet til Ola Brynhildsen. Keeper Paul Gartler vartet imidlertid opp med en glimrende enhåndsredning som hindret Molde-ledelse.

Etter 36 minutter var Eikrem frampå igjen. Midtbaneeleganten ble stusset gjennom av Ohi Omoijuanfo, men Gartlinger reddet. Returen gikk tilbake til Ohi, men akkurat en meter for langt til side for spissen til at han klarte å få avslutningen på mål.

BOM: Ohi Omoijuanfo ligger nede etter å ha misbrukt en god sjanse mot Rapid Wien. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB)

I stedet var det gjestene som var svært nær ved å ta ledelsen rett før pause. Martin Ellingsen mistet ballen, og østerrikerne avanserte før Marcel Ritzmaier dunket ballen i stolpen fra langt hold.

Hestad ut med skade

Ti minutter ut i andre omgang var Eikrem nok en gang arktitekten bak en stor Molde-sjanse. Den tidligere Premier League-proffen slo ballen perfekt gjennom til Ohi på en touch, men Molde-spissens avslutning gikk rett på keeper.

Like etterpå misbrukte Fredrik Aursnes en minst like stor sjanse før det endelig skulle lykkes for Ohi. Ellingsen dyttet ut til Kristoffer Haugen på venstre. Han slo hardt inn foran mål, og der skled Ohi Omoijuanfo inn 1-0.

I samme duell fikk Eirik Hestad et ublidt møte med keeper Gartler og pådro seg et kutt i kneet, som gjorde at han måtte byttes ut.

I den andre kampen i Gruppe B vant Arsenal enkelt 3-0 hjemme mot irske Dundalk.