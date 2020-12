Molde brøt koronareglene – beklager på det sterkeste

Molde Fotballklubb holdt lørdag et internt arrangement etter sin siste kamp for året og hadde 14 personer utenfor sin kohort innom. Nå legger klubben seg flat.

– Spillerne fikk mat, og dessverre ble det også servert alkohol. Utpå kvelden kom det folk inn som ikke tilhørte denne kohorten, og det er her vi må legge oss helt flate og beklage. Dette skal ikke skje, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum til Romsdals Budstikke og understreker at dette skjedde etter at han selv hadde forlatt sammenkomsten.

Han opplyser at da klubben ble oppmerksom på smittevernbruddet, fikk spillerne beskjed om ikke å forlate byen. Kun to av spillerne hadde da allerede reist hjem til jul. Alle har levert negative tester, forteller Stavrum, som også opplyser at klubben har vært i kontakt med vakthavende jurist hos politiet og meldt fra om saken.

Molde-spiller Erling Knudtzon sier til avisen at det siste døgnet har vært preget av skam innad i spillergruppa, som skal donere et «betydelig beløp» til de som jobber innenfor helsesektoren.

(©NTB)

