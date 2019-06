Molde-dirigenten Eikrem satte takt og tone i ny seier

Scoret sitt sjuende mål i Eliteserien og startet angrepet som trygget tre nye poeng.

MOLDE - RANHEIM 2-0:

Molde gikk til hjemmeoppgjøret mot Ranheim med visshet om at seier var helt nødvendig.

Tabelltoer Odd var allerede før helgens kamper à poeng med romsdalingene, og har spilt to kamper færre enn Erling Moes gullfavoritter.

Søndagens motstander på Aker stadion var dessuten Svein Maalens Ranheim-lag. Et mannskap som påførte Molde deres hittil siste eliteserietap i egen lekegrind. Det skjedde 26. august i fjor.

Denne sesongen har Moe og Molde vunnet samtlige hjemmekamper, og sånn fortsatte det med 2-0 etter flotte mål fra Magnus Wolff Eikrem og Erling Knudtzon søndag.

- Klasse



- Jeg synes Magnus er stor igjen i dag. Og så skal vi ikke glemme at det er andre, som Fredrik Aursnes, som legger ned en fantastisk jobb, blant annet. Forspillene og utførelsen av de to målene, det er bra klasse, sier Molde trener Erling Moe til Eurosport.

Tross Ranheims sterke form og to strake trepoengere før landslagsoppholdet, hadde trønderne lite å stille opp med på scoringene

- Jeg er selvsagt skuffa for at vi taper kampen, men samtidig er det ikke noen grunn til å grave seg fullstendig ned. Jeg synes vi henger bra med hele matchen, faktisk. Og etter hvert, så skaper vi mye også. Vi får bygge videre på det. Det er ikke mange som tar mye poeng her, sier Ranheim-trener Maalen til Eurosport.

Eikrem i sitt ess



Magnus Wolff Eikrem var, som så ofte før denne sesongen, Moldes beste og viktigste spiller også i denne serierunden.

Først scoret han 1-0-målet for vertene etter 17 minutter, som et kontant svar på et lite press bortelaget hadde satt inn i minuttene før.

Erling Knudtzon løpe seg fri på høyresida og fant Eikrem sentralt i banen. Den offensive navet i Molde-laget sendte derettet ballen opp i det lengste krysset bak en sjanseløs Even Barli.

Ingen av lagene imponerte stor før pausen, men Moldes og Eikrems lille glimt av klasse var nok til ledelse halvveis.

Også etter sidebyttet var det Ranheim som først yppet seg frampå. Øyvind Alseth var nær ved å sende et innlegg på direkten rett i mål, men ballen traff utsida av stanga foran Moldes keepervikar Alex Craninx.

Fikk opp takten



Etter en god Ranheim-periode, fant Magnus Wolff Eikrem igjen fram taktstokken da han sendte Christoffer Remmer fri med en bakromsball ut til høyre. Dansken la inn hardt og lavt, og ved bakerste stolpe plasserte Erling Knudtzon inn 2-0 opp i nettaket.

Helt i sluttminuttene var innbytter Leken James noen ørsmå centimetere unna 3-0 da han nikket en corner hardt i tverrliggeren.

En kamp som ikke var spesielt overbevisende, sett fra ståstedet til Eliteseriens topplag, endte likevel 2-0 og tre poeng.