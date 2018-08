Molde er ikke sjanseløse

Molde kan overraske i Skottland.

Det er Europa League som dominerer langoddsprogrammet denne torsdagen. Norsk Tipping byr på odds fra 35 herlige kamper i Europa League-kvaliken. Det er i tillegg noen kamper fra islandsk 1. divisjon, og natt til fredag spilles det tre kamper i Copa Libertadores i Sør-Amerika.

Hibernian – Molde 2,25 – 3,10 – 2,70 B (Spillestopp kl. 2040)

Skotske Hibs har slått ut NSI Runavik fra Færøyene og Asteras Tripolis på vei til den tredje kvalikrunden i Europa League.

Det grønne laget fra Edinburgh har vist helt hysterisk scoringsform i Europa League-kvaliken. De har scoret 16 mål i de fire første kampene. Samtidig har kampene i Europa League-kvaliken vist at skottene har utfordringer defensivt. De har nemlig sluppet inn åtte mål på de fire kampene.

Hibs har dårlig erfaring med å møte lag fra Skandinavia. De røk ut av Europa League-kvaliken i 2016-2017-sesongen etter å ha tapt på straffespark mot Brøndby. De kvalifiserte seg for turneringen etter å ha vunnet den skotske cupen, mens de fortsatt spilte på nest øverste nivå i Skottland.

De klarte å kvalifisere seg for spill i Europa igjen sist sesong etter å ha havnet på fjerdeplass i den skotske ligaen, like bak Rangers.

Selv om Hibs har vært rufsete bakover i kvaliken, så er det ingen pushover Molde møter på Easter Road. Skottene har nemlig ikke tapt på hjemmebane siden desember.

Molde må passe opp for duoen Florian Kamberi og Ryan MacLaren. De spilte bare 29 kamper til sammen sist sesong, men scoret 17 mål.

Å bryte ned Molde-forsvaret kan bli en større utfordring for målkåte Hibs-spillere. Ole Gunnar Solskjærs karer har holdt nullen i fire av de siste åtte kampene.

De gikk riktignok på en liten bortesmell mot Glenavon i Nord-Irland, men det virker som de har lært. På hjemmebane banket de ordrene hele 5–1. Mot Laci viste de ingen nåde. De banket dem først 3–0 hjemme og deretter slo de dem hele 2–0 borte.

Søndag viste Molde litt svakhetstegn da de spilte 2–2 mot Lillestrøm etter å ha ledet to ganger. Jeg regner imidlertid med at de løfter seg i torsdagens bortematch. De har vist glimrende takter offensivt de siste ukene. Solskjærs menn har scoret 13 ganger på de siste fem kampene. Det er bra.

Formen er god. De har vunnet seks av de siste åtte kampene.

Enda viktigere er det Molde har mer rutine fra denne typen kamper. De har spilt i Europa i seks av de siste ni årene, og de vet hvordan det er å spille tøffe bortekamper.

Det kan ligge an til å bli en målrik affære i Edinburgh torsdag. I syv av de siste åtte kampene til Molde har det vært scoret over 2,5 mål. Hibs har også vært involvert i mange målfester. Det er scoret 55 mål i de siste tolv kampene til Hibs.

Keeper Ofir Marciano er ute med skade. Darren McGregor og Florian Kamberi er usikre. Jamie MacLarenvil gjøre sin debut i Europa for skottene.

Molde på sin side mangler Martin Ellingsen. Han er eneste som er ute. Eirik Hestad er Moldes toppscorer i Europa. Han har fem mål på tre kamper. Vinneren av Molde og Hibs sammenlagt skal møte vinneren av Dinamo Minsk og Zenit St. Petersburg i playoffen. Det blir ingen enkel match.

Molde til 2,70 i odds er et bra spill, mener jeg. Det passer ikke Molde å legge seg bakpå. De kommer til å gå offensivt til verks, og jeg tror de kommer til å score mot et ustabilt Hibs-forsvar. De har tidligere i kvaliken vist at de slipper inn mye mål mot lag som et betydelig svakere enn Ole Gunnar Solskjærs menn. Det gjør at jeg tror på B her. Spillestopp er klokken 2040.

