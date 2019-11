Molde er seriemester i Eliteserien 2019

Erling Moe ledet Molde FK til klubbens første seriegull siden 2014.

MOLDE - STRØMSGODSET 4-0:

Etter fire strake seriegull til Rosenborg var det igjen Molde sin tur til å hente hjem eliteserietoféet i 2019.

Det ble klart etter at nedrykkstruede Strømsgodset ble slått 4-0 på Aker Stadion søndag kveld.

Ohi Omoijuanfo, Magnus Wolff Eikrem scoret før pause, mens Leke James satte inn to mål etter hvilen.

Rekdal: - Bare å ta av seg hatten

Tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal mener Molde har skilt seg ut, spesielt på én ting: Spillerlogistikk.

- Det er der Molde har vært best. De er tidlig ute, i forkant og henter spillere som får tid til å tilpasse seg nivået, klubben, treningsintensitet, og spillestil. De er i forkant, i stedet for å hente inn en ny spiller tre uker etter at de har solgt noen, sa Rekdal da han kommenterte kampen på Eurosport.

IMPONERT: Kjetil Rekdal er imponert over det Molde har fått til i 2019. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Rekdal, som selv spilte for Molde mellom 1985 og 1988, er imponert over måten romsdalingene har bygd opp igjen et nytt vinnerlag, fem år etter forrige ligatittel.

- Det er bare å ta av seg hatten for den jobben Molde har gjort. Hvis du husker i 2014, da de vant serien, så er det ikke så mange igjen fra det laget. Nå vinner de igjen. Der har Molde vært bedre enn de andre.

- Det er en veldig verdig seriemester, sa Rekdal.

Klasseforskjell

Molde tok ledelsen etter nydelig angrep snaut 20 minutter ut i kampen. Flotte kombinasjoner endte med at Magnus Wolff Eikrem fant Ohi Omoijuanfo, som satte inn 1-0 via keeper Martin Hansen.

Etter en drøy halvime viste Wolff Eikrem at han er mer enn en tilrettelegger, da han ladet kanonen og bøyde inn 2-0 etter at Eirik Hestad la ballen tilbake til midtbaneeleganten.

Etter 73 minutters spill var det Leke James sin tur til å tegne seg på scoringslisten. Etter en kort corner fyrte Etzaz Hussain av fra seksten meter. Ballen smalt i stanga, før den havnet i beina på James, som enkelt kunne bredside inn 3-0 i åpent mål.

Ti minutter før slutt satte James inn sitt andre for dagen etter at Duplexe Tchamba slo en feilpasning til Kristoffer Haugen. Den tidligere Viking-spilleren fant James inne i boksen, og nigerianeren headet inn sitt andre for dagen.

Strømsgodset ligger dermed under nedrykksstreken to serierunder før slutt.