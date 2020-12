Molde fikk 50.000 kroner i koronabot

Molde Fotballklubb er ilagt et forelegg på 50.000 kroner for to brudd på smittevernloven. Det melder Møre og Romsdals politidistrikt.

Det var etter MFKs serieavslutning lørdag at regelbruddene fant sted. 14 personer utenfor lagets kohort var innom et internt arrangement. Molde-laget var da fortsatt i karantene etter hjemkomsten fra en europaligakamp i Østerrike 10. desember. I en pressemelding peker politiet på at markeringen på Moldes stadion ble holdt med 35 personer til stede, men covid-19-forskriften setter en grense på 20 personer for slike private sammenkomster. – Ved fastsettelsen av foreleggets størrelse er det lagt vekt på at Molde Fotballklubb har kontaktet helsemyndigheter og politi etter arrangementet for å forebygge skadevirkninger av lovbruddet, sier politiadvokat Anders Skorpen-Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt. Mandag beklaget Molde helgens hendelse på det sterkeste. – Spillerne fikk mat, og dessverre ble det også servert alkohol. Utpå kvelden kom det folk inn som ikke tilhørte denne kohorten, og det er her vi må legge oss helt flate og beklage. Dette skal ikke skje, sa Molde-direktør Ole Erik Stavrum til Romsdals Budstikke og understrekte at dette skjedde etter at han selv hadde forlatt sammenkomsten. (©NTB) Reklame Stort romjulssalg på lykter og lys til bilen Fotball

Sykdom

Sport

Medisin/Helse Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her