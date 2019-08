Molde fikk med viktig bortemål fra Serbia

Partizan Beograd tok første stikk i Europa League-kvaliken.

PARTIZAN BEOGRAD - MOLDE 2-1:

Moldes sjanser for deltakelse i høstens Europa League er fremdeles til stedet etter at de torsdag kveld tapte 2-1 borte mot Partizan Beograd.

Mathis Bolly sendte moldenserne i ledelsen og sikret dermed laget et viktig bortemål to minutter før pause. Dessverre utlignet Seydouba Soumah for Partizan like etterpå. Mot slutten av kampen scoret vertene også til 2-1 ved Zoran Tosic.

Les: Molde-helten sjokkerer: - Ingen har sjanse til å henge med

Flere mål kom ikke, og det hele skal avgjøres på Aker Stadion torsdag om en uke. Selv om muligheten for avansement lever, kunne det sett enda bedre ut for Molde. De var nemlig fullt på høyde med hjemmelaget i Serbia.

- Utgangspunktet burde definitivt vært bedre. For dette er en kamp Molde hadde full kontroll på. Så sovner de ved noen anledninger og gjør enkle feil som gjør at Partizan får disse sjansene og får målene. Her er det alle muligheter i verden, oppsummerer Joacim Jonsson i studio hos MAX etter kampen.

Han får støtte av Molde-leiren.

- Resultatet i seg selv er ikke så hakkende galt. Men det er irriterende. For jeg synes vi har veldig god kontroll på dem. Det irriterer meg at vi slipper til de to baklengsene, innrømmer Molde-sjef Erling Moe til MAX.

- Vi har fair muligheter. Vi er gode hjemme og vi kommer til å score hjemme, sier Moe selvsikkert.

Mathis «Golly»

Molde var fullt på høyde med hjemmelaget fra start, og Magnus Wolff Eikrem fikk kampens første sjanse etter tolv minutter, men avstlutningen var ikke god nok.

Etter en halvtimes spill kom dog Erling Knudtzon med en dårlig beskjed til Molde-benken . En smell i ankelen gjorde at han måtte byttes ut. Dét skulle bli en skjult gave for Molde som fikk Mathis Bolly inn på banen.

Produsenten valgte å presentere kanten som «Golly», og lite visste man om hvor rett dette skulle vise seg å bli. For ti minutter senere var det nettopp Bolly som sendte Molde i føringen. Et vakker skudd fra 16 meter gikk via stolpen og i mål for angriperen som nå har scoret i to Europa League-kamper på rad for moldenserne.

Dessverre var gleden kortvarig for Molde, og like før pause utlignet Partizan etter et flott angrep.

SPOT ON: Denne navntabben traff bedre enn produsenten hadde planlagt. Foto: Skjermdump (MAX)

Les også Forsvarsfeil ødela for Rosenborg i Champions League-playoff

Partizan avgjorde

I den andre omgangen var Molde fremdeles med i spillet, men tolv minutter før full tid burde det stått 2-1 til hjemmelaget. På nærmest blankt mål volleysparket Takuma Asano ballen på mirakuløst vis over mål.

Kort tid etter satt også 2-1-målet for serberne. Molde glapp i markeringen defensivt og måtte se ballen glippe inn i målet bak Alex Craninx.

Returkampen spilles torsdag 29. august klokken 19.00.