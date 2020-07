Molde gikk på sesongens første poengtap etter overtidsscoring

Fire minutter på overtid sikret Andreas Hopmark poeng for Kristiansund hjemme mot Molde da han fastsatte sluttresultatet til 2-2 fra straffemerket.

Dermed avga moldenserne sine første poeng for sesongen. Laget har to poeng opp til Bodø/Glimt som står med full pott etter fem runde.

– Det var skuffende. Vi hadde muligheten til å gå hele veien, men sånn kan skje i fotball. Vi scoret i sjette minutt på overtid mot Start, sa Magnus Wolff Eikrem til Eurosport etter kampen.

Amahl Pellegrino sendte Kristiansund i føringen, mens Etzaz Hussain og et selvmål signert Pål Erik Ulvestad snudde kampen for Molde. På overtid sikret Hopmark 2-2 og ett poeng til hvert lag.

Ønsket straffe

Etter tolv minutter spilt i første omgang prøvde Kristiansunds Aliou Coly på akrobatisk vis å klarere ballen inne i feltet. Han endte derimot med å sparke Magnus Wolff Eikrem i hofta. Hele situasjonen endte med frispark til Kristiansund. Eikrem ropte etter straffe.

– Han sparker meg. Det er klink, du ser jo det, sa Eikrem til Eurosport i pausen.

Allerede etter 20 minutter spilt ble det et sjeldent keeperbytte for Kristiansund. Serigne Mor Mbaye pådro seg en skade idet han skulle bokse ballen etter et hjørnespark. Han ble erstattet av Eirik Holmen Johansen, som spilte hele kampen mot Haugesund for to runder siden.

Flamur Kastrati var nære ved å gi hjemmelaget en viktig pauseledelse. Han brente til fra like utenfor 16-meteren, men heldigvis for Molde klarte keeper Andreas Linde å slå ballen over mål.

Pellegrino med nettsus

Etter en målløs første omgang var det Kristiansund som fikk den beste starten i andre omgang. Martin Bjørnbak var uforsiktig i Molde-forsvar og ga storscorer Amahl Pellegrino en enkelt vei til sesongens femte mål.

– De må bare fortsette å sove bak i der så er jeg klar, sa Pellegrino.

Kristiansund-spilleren var tilbake fra start etter en kneskade. Spissen var frampå flere ganger i første omgang og burde muligens utnyttet seg bedre av en overgang like før pause.

Selvmål og straffescoring

I løpet av sju minutter halvveis i andre omgang snudde Molde kampen. Først var det Etzaz Hussain som smalt til fra like utenfor 16-meter. Aliou Coly var uheldig og endret ballens retning. Keeper Eirik Holmen Johansen gikk feil vei og var sjanseløs på å stanse ballen.

Kun sju minutter senere var det Pål Erik Ulvestad som ikke hadde marginene med seg for hjemmelaget. Etter et hjørnespark endte ballen til slutt i hans overarm og videre i nettmaskene

Det så lenge ut til å ende 1-2, men på overtid ble Kristiansund tildelt straffespark da Flamur Kastrati ble felt nede ved dødlinjen. Fra elleve meter var Hopmark sikker i sin sak.

– Jeg er full av adrenalin og har kun et fokus, sa Hopmark.

– Jeg har ikke for vane å score, så det var fantastisk deilig å få et mål.

