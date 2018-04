Molde gjør helomvending i bannersaken: - Skjønner at de driter seg ut

Odds supportergruppe, Oddrane, fikk telefon før avreise om at bannere vil bli sjekket.

Molde valgte først å nekte Odd-supportere å ta med bannere på som belyser den pågående voldtektssaken, men har siden snudd i saken.

Etter Nettavisens sak, samt trykk på sosiale medier, forteller Vetle Bergene Johansen, supporterleder i Oddrane, at han har blitt oppringt av Molde på ny, og at de nå gjør en helomvending.

- Sikkerhetssjefen ringte og sa de mener ting har eskalert såpass i mediene, og at de ikke orker å ta denne kampen. Ledelsen i klubben hadde revurdert dette, sier lederen for Oddrane til Nettavisen.

Molde skal ha fortalt at de gjerne vil ha seg frabedt navngiving og forhåndsdømming, og at det er Oddrane som må ta konsekvensene dersom dette fremkommer på et banner.

- De sa at dette ikke støttet deres sak, og at det blir gjort verre når andre klubber kommer på besøk. Strømsgodset skal dit 16. mai f.eks. De skjønner at de driter seg ut.

Før avreise til «Rosenes By» fikk nemlig Bergene Johansen en telefon om at deres bannere vil bli sjekket for å stoppe mulig forhåndsømming og sjikane mot den pågående voldtektssaken.

- Det medfører riktighet at vi har fått en telefon fra Molde. Meldinga var at de ikke ønsker bannere rettet mot voldtekssaken fordi de føler det skader klubbens rykte, sier Bergene Johansen til Nettavisen.

ØNSKER IKKE FORHÅNDSDØMMING: Molde-direktør Øystein Neerland ønsker ikke at supportere skal komme med sjikane på deres hjemmekamper.

Til Nettavisen bekrefter Molde-direktør Øystein Neerland at de forventer at bortesupporterne følger regelverket på Aker Stadion.

- Jeg kan bekrefte at vi kjører det samme opplegget som vi har gjort tidligere. Vi har klare regler mot bannere. Bannere mot forhåndsdømming, trakassering og mobbing er noe vi vil anmode til at supporterne tar ned, sier Neerland til Nettavisen.

- Vi ønsker å informere supportere i forkant om hva som er normalen på vårt arrangement.

Les mer: Voldtektstiltalt Molde-spiller må i retten i august

Konsekvenser



Tidligere søndag fortalte han at Oddrane hadde fått beskjed fra sikkerhetssjefen i Molde, som selv påpekte at meldingen hadde kommet fra øverste hold, om at bannere vil bli nøye sjekket.

- Det er vanlig at de sjekker det vi tar med på tribunen, men jeg har en følelse av at det blir ekstra strengt i dag. Alt som kunne vinkles mot saken i form av bannere ville bli nektet, og det ville få konsekvenser om det kommer frem.

- Sa de noe om hva slags konsekvenser det kunne få?

- Nei, jeg vet ikke hva det skulle ha vært. Så lenge man holder seg innenfor retningslinjer, og ikke bryter norsk lov, så har man ingenting å tape.

- Har dere planlagt bannere som kan vinkles mot denne saken?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Bergene Johansen.

Tidligere ble Lillestrøm-supporterne fratatt sitt «Mot voldtekt»-banner under deres oppgjør mot Ole Gunnar Solskjærs lag, mens også Vålerenga og Rosenborg har hatt bannere på sine stadioner vedrørende saken.

- Ytringsfriheten skal være tilstede på stadion, som i samfunnet ellers. Det skal være stor takhøyde for ytringer som kommer der. Dette er noe de ikke kan kontrollere på bortebane, men som de vil kontrollere på hjemmebane, sier Bjørnar Posse Sandboe, talsmann i Norsk Supporterallianse, til Nettavisen.

HØYDEPUNKTENE(+): Odd 2 - Alta

Bergene Johansen forteller at han har vært i kontakt med Norsk Supporterallianse etter telefonen, og at de nå oppfordres til å ta saken videre til NFF.

- Ytringsfriheten på stadion har blitt fratatt, Molde er livredde for alt som kan grave deres grav enda dypere. Det synes jeg er ganske bra, egentlig. Det viser hvor mye makt Supporter-Norge har, og hva vi får til når vi står samlet, sier Bergene Johansen.

Truet med politiassistanse



Under oppgjøret mot mot Molde skal Lillestrøm-supporterne ha blitt fortalt at dersom banneret ikke ble fjernet, så ville politiet bli kontaktet.

- Hvis et banner ikke bryter norsk lov, så skal det ikke være et problem på stadion. Det er klare regler for hva man skal kunne skrive og ikke skrive. Dette oppleves som sensur, sier Posse Sandboe til Nettavisen.

Han tror også at Moldes valg om å nekte supportere bannere på tribunen kun vil gjøre situasjonen verre.

- De er i ferd med å dytte seg lengre inn i hjørnet enn vi trodde var mulig. Det er en helt usaklig måte å håndtere siutasjonen på, og gjør det bare verre for seg selv, sier Posse Sandboe.

Neerland sier at Lillestrøms banner ble tillat på Aker Stadion.

- Banneret som de hadde ble godkjent, men når supportere står og roper og navngir, så blir settingen utenfor. Det er en sammenheng her, sier Neerland, som også oppfordrer Norsk Supporterallianse til å ta tak i saken.

- Vi ønsker ikke å legge noen sensur, vi vil at de skal følge vanlig skikk og regler på Aker Stadion. Vi ønsker ikke forhåndsdømming, og vi oppfordrer Norsk Supporterallianse til å være aktive. Nok er nok.

Les mer: Petter Northug hengte ut voldtektstiltalt Molde-spiller

Må i retten i august

Romsdal tingrett har tidligere bekreftet overfor Nettavisen at saken mot den voldtektstiltalte spilleren er berammet 14. og 15. august.

Molde-spilleren må dermed møte i retten mellom kampene mot Brann 12. august og Stabæk 19. august.

Molde-spilleren fikk forkynt tiltalen, og hans forsvarer Panzer Iversen sa da følgende til Nettavisen.

- Han er overrasket over at det er tatt ut tiltale, og at han erkjenner ikke at det har skjedd noe straffbart. Han ser frem til å forklare seg til retten når den tid kommer.

Molde offentliggjorde i etterkant av tiltalen at de ikke suspenderer den aktuelle spilleren frem mot rettssaken.

Mest sett siste uken