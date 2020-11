Molde har mottatt bud på Stian Gregersen

MLS-klubb med bud på Moldes stopperkjempe.

Midtstopper Stian Rode Gregersen har imponert stort for Molde denne sesongen. Faktisk har ikke laget tapt med 25-åringen på banen i 2020. Han måtte gå av til pause på stillingen 1-1 i bortetapet mot Arsenal på Emirates i Europa Ligaen i starten av november, en kamp Molde til slutt tapte 4-1.

Nettavisen kunne i forkant av Arsenal-kampen rapportere at flere klubber har fulgt Molde-stopperen tett denne sesongen. Noen av de var også på plass i London for å bivåne Gregersens innsats.

Klubber fra Premier League og Championship har bekreftet at de var tilstede.

Stopperen imponerte sammen med et godt Molde-lag før pause, men måtte gi seg med en liten hamstringskade halvveis.

– Vi synes han har gjort det veldig bra. Vi så på han i vår og han har også vært med i bruttotroppen tidligere. Vi synes han har gjort det veldig bra i Eliteserien og Europa League, så vi synes han fortjente en sjanse nå, sa Lars Lagerbäck i forkant av skaden, da det ble kjent at svensken hadde tatt ut Gregersen i Norges landslagstropp, til kampene som egentlig skulle vært spilt i november.

- Da beskjeden kom, var det en guttedrøm som gikk i oppfyllelse for meg. Jeg er stolt, uttalte Gregersen til Romsdals Budstikke, kort tid etter at uttaket var klart.

Kort tid senere måtte han melde forfall til sin første landslagstropp.

Interessen fra andre klubber har uansett ikke kjølnet og nå har Molde mottatt et offisielt bud på Gregersen.

Etter det Nettavisen får opplyst fra sikre kilder har Sporting Kansas City i MLS lagt inn et bud på rundt syv millioner norske kroner på Molde-spilleren. Budet skal etter det Nettavisen forstår være et stykke unna det Romsdals-klubben skal være villige til å selge for, men det er ventet at den amerikanske klubben kan komme tilbake med en nytt og forbedret bud.

Gregersens agent Blash Hosseini bekrefter fredag at det foreligger et bud på spilleren.

- Hva kan du si om at Molde har mottatt et bud på Gregersen?

- Jeg kan bekrefte at det foreligger et bud, men det er heller ikke så rart siden han er Eliteseriens klart beste midtstopper, sier Hosseini til Nettavisen.

- Stemmer det at det konkrete budet er fra Sporting Kansas i MLS?

- Det hverken kan eller ønsker jeg å kommentere.

- Er budet fra en klubb utenfor Europa?

- Det blir samme svar. Jeg kan ikke kommentere noe på det, avslutter han kort..

Nettavisen har også forsøkt å få en kommentar fra daglig leder Ole Erik Stavrum i Molde. Han har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Sporting Kansas' tekniske direktør Brian Bliss har ikke respondert på våre henvendelser.

Gregersens kontrakt med Molde går ut i 2022.

Molde spiller lørdag borte mot Stabæk i Eliteserien og er avhengige av seier for å utsette Bodø/Glimts gullfest.

