Molde har satt opp telt før kampen mot Kristiansund. Norsk Supporterallianse frykter dette kan lede til nakenvisitering av supportere

Politiet i Møre og Romsdal bekrefter at teltet er satt opp i forbindelse med visitering før kampen mellom Molde og Kristiansund.

Det er på sosiale medier at Norsk Supporterallianse (NSA) tar avstand rundt et telt som er blitt satt opp utenfor inngangen til bortesupporterne på Aker Stadion.

Teltet er satt opp i forbindelse med Moldes hjemmekamp i Eliteserien lørdag klokken 18:30, når naboene fra Kristiansund kommer på besøk.

Til Nettavisen forteller Sindre Molnes, operasjonsleder ved politiet i Møre og Romsdal, at teltet som står utenfor Aker Stadion er satt opp i forbindelse med visitering av supportere

- Jeg kan bekrefte at det er satt opp et telt i forbindelse med visitering. Dette er et sikkerhetsaspekt som er vurdert av Molde for å ivareta sikkerheten til publikum, sier Molnes.

Molde forklarer

Han ønsker uansett ikke å bekrefte hvorvidt det er spesifikt for potensielle nakenvisiteringer at teltet er satt opp utenfor serielederens stadion:

- Nøyaktig hvordan siteringen foregår er etter vanlig prosedyre. Men det skal hindre supporterne fra å ta med seg farlige gjenstander, sier Sindre Molnes operasjonsleder ved politiet i Møre og Romsdal, til Nettavisen.

- Politiet bistår ved behov, dette er det Molde som styrer.

- Men er det da sagt at de har muligheten til å gjennomføre nakenvisitering av supporterne?

- Molde er i sin fulle rett til å visitere supportere. Dette må avgjøres på stedet, visiteringen skal gjøres på en måte som hindrer supportere fra å ta med seg farlige gjenstander på tribunen.

Molde ligger an til å ta seriegull i Eliteserien 2019. Slik så det ut da klubben tok gullet i 2014.

Arve Tovan, sikkerhetssjef hos Molde FK, forklarer at klubben frykter pyroteknikk på tribunen, og at dette er grunnen til teltet.

- Vi har fått informasjon om at noen ønsker å bruke ulovlig pyro inne på arenaen, som gjør at politiet ønsker å ha telt for å ransake personer som med skjellig grunn mistenkes for å lure med seg ulovlig pyroteknikk inn på arenaen, skriver Tovan i en SMS.

- I utgangspunktet er det Molde FK sine vakter som utfører frivillig visitasjon. Politiet vil bruke teltet for å skjerme den som evt blir ransaket som mistenkt for å smugle inn pyro. Dette trenger ikke å være noen i det hele tatt, og i verste fall noen få.

Stadionsjef på Aker Stadion, Ole Jakob Strandhagen, skriver i en SMS at «alt er som normalt»:

- Vi forbereder oss til kamp, alle er velkomne og blir tatt godt imot. Gleder oss, god kamp, skriver Strandhagen i en SMS.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med administrerende direktør i Molde FK, Øystein Neerland men har ikke lykkes lørdag kveld.

På Twitter har Norsk Supporterallianse tatt sterkt avstand fra teltet som er satt opp, og har lagt ved en uttalelse:

- Vi har fått bekreftet at det er satt opp telt utenfor borteinngangen til Molde. For NSA og våre medlemmer er det totalt uakseptabelt at klubb og politi legger opp til nakenvisitering. Spill på lag med supporterne, ikke arbeid mot oss, skriver de på Twitter.

Til Nettavisen utdyper talsmann Gjert Moldestad at de overhode ikke er fornøyde med måten dette har blitt løst:

- Dette er ikke noe vi setter pris på, det er derfor vi går ut med denne uttalelsen. Vi synes at fotballsupporterne er en ressurs i norsk fotball, og man må behandle de som det. Det samme sa vi da Kjernen opplevde det de gjorde, sier Moldestad.

- Uten supporterne i norsk fotball blir det ganske dødt og kjedelig. At folk reiser land og strand for å støtte klubbene sine, det burde man være glad for.

Nakenvisitering

Molde har tidligere blitt kritisert for å ha nakenvisitert supportere. I april fortalte Espen Viken i Kjernen at Rosenborg-supportere hadde blitt nakenvisitert i forbindelse med RBKs oppgjør mot Molde.

- Vi forfølger en sak der noen av våre supportere ble nakenvisitert og måtte vise fram rumpa ved Aker Stadion. Vi reagerer på måten dette blir gjort på, det er ikke sånn det skal være, sa Viken til Dagbladet.

Det fikk stjerneadvokat John Christian Elden til å reagere på Twitter:

Moldestad forteller at han har personlig vært i kontakt med sikkerhetssjefen hos Molde (Arve Tovan) der han har oppfordret klubben til å ta ned teltet.

- Å sette opp telt og forberede seg på nakenvisitering sender ikke ut noe hyggelig budskap, sier Moldestad.

- Jeg har snakket med sikkerhetsansvarlig i Molde, og spurte om det var riktig at teltet stod der. Han bekreftet at dette var noe de valgte å bruke i visse kamper fordi de hadde en frykt for diverse. Jeg oppmuntret han til å ta ned teltet da dette sender ut et feil signal, sier Moldestad som sier at han hadde en god samtale med sikkerhetssjefen.

Han hevder at det ikke er noen nyhet at det er flere supportere i Norge som sitter igjen med dårlige opplevelser etter å ha besøkt Aker Stadion i forbindelse med bortekamp mot Molde.

- Jeg tror ikke det bare er vi som opplever Molde som vanskelige. Dersom du går igjennom sosiale medier vil du se at det er flere som mener at Molde er i en helt egen klasse hva angår måten de behandler bortesupportere.

- Hva legger du i det?

- Vi er ikke imponert, kan du si.

