Molde hentet ivoriansk spisstalent

Spissen David Datro Fofana (18) har undertegnet en fireårskontrakt med Molde.

18-åringen, som var med i Elfenbenskystens forrige A-lagstropp, kommer fra B-stallen til den franske toppklubben Angers.

Han var på prøvespill i Molde i mars i fjor, men måtte sendes tilbake på grunn av koronautbruddet.

– Vi har holdt kontakten, og han hatt fin utvikling der nede og har vært med i landslagstroppen til Elfenbenskysten. Det er en unggutt som vi har store forhåpninger til. Vi skal være med på «fotballveien» til David, slik at han blir så god som mulig, men det vil selvsagt bli en tilvenningsperiode, sier Molde-trener Erling Moe til klubbens nettsted.

– Jeg er veldig glad for avtalen med Molde Fotballklubb og ser fram til kunne score mange mål for klubben. Jeg trives veldig godt i Molde, en stille, flott by, og jeg er blitt veldig godt mottatt her, sier Fofana.

(©NTB)

