Molde klatret til sølv og sikret medalje

Med 2-0 hjemme mot Haugesund er Molde minimum sikret bronse i Eliteserien. Branns tap mot Kristiansund gjør at moldenserne nå er på sølvplass.

Haugesund var allerede sikret 4.-plassen før oppgjøret, men ville med seier forlenget spenningen i kampen om bronsen til siste runde.

Molde feide derimot all tvil til side og sikret tre poeng. Gleden ble komplett for blåtrøyene da naboene på Nordmøre slo mot Brann med 3-1. Det innebærer at Molde klatrer opp på sølvplass og at Rosenborg er seriemester.

Første James-mål

Publikum hadde knapt satt seg ned før de måtte reise seg igjen. Leke James brukte kun 65 sekunder på å sende vertene i ledelsen og score sitt første Molde-mål. Nigerianeren tok fint ned innlegget til Christoffer Remmer og satt ballen sikkert under Per Kristian Bråtveit i Haugesund-målet.

Gjestene var nære med å utligne etter snaue halvtimen. Headingen til David Akintola på et hjørnespark gjorde at tverrliggeren dirret bak Andreas Linde.

Etter pausen doblet Kristoffer Haugen ledelsen for vertene. Midtbanespilleren dro til fra 18 meter og sendte ballen kontant lavt i lengste hjørnet. Haugens scoring ble også kampens siste.

Håland tok farvel

I pausen ble Erling Braut Håland hedret. Oppgjøret var Moldes siste på eget kunstgress før 18-åringen setter kursen mot østerrikske Salzburg. En skade gjorde at spissen ikke spilte oppgjøret.

– Det er selvfølgelig vemodig å ikke kunne spille den siste hjemmekampen, men sånn er det. Jeg har hatt mange fine stunder, og det kan fort bli mange flere i fremtiden, så det er vemodig, sa Braut Håland til Eurosport etter hyllelsen.

Spissen har notert seg for tolv mål og blir trolig Moldes toppscorer dersom ingen bøtter inn mål for moldenserne mot nedrykksklare Sandefjord i siste runde.

