Molde med vrien borteoppgave etter uavgjort 3-3 mot Ferencvaros

Det som så ut som en formidabel snuoperasjon for Molde endte brutalt da Ferencvaros sikret 3-3 på straffespark i den 4. kvalifiseringsrunden til mesterligaen.

Martin Ellingsens solide heading sju minutter før full tid ga 3-2-ledelse, og da så det svært lyst ut med tanke på seier. En hands av Ola Brynhildsen gjorde det langt verre noen små minutter senere. Straffesparket ble satt i mål av Igor Kharatin. TV-bildene viste at det var enn tvilsomt at det ble dømt hands i denne situasjonen.

Molde vinne eller spille uavgjort med store sifre for å ta seg videre til gruppespillet etter returkampen i Budapest kommende torsdag.

- Dette lever. Vi skal ned dit for å vinne kampen, sa Moldes trener Erling Moe til Viasat.

Det var onsdag kveld at Molde skulle gjøre grovjobben. Det gikk ikke helt som planlagt. Starten ble elendig.

- Det var lettkjøpt det Ferencvaros fikk i dag. 1. omgang var kontrollert, og de scoret vel på sin eneste sjanse. Etter pause kjørte vi hele butikken i en kamp vi både bør og skal vinne, sa Erling Moe til Viasat.

Bare seks minutter var spilt da Ferencvaros tok ledelsen 1-0 etter et strøkent angrep. Endre Botka ble frispilt på høyrekanten, og det flate innlegget hans gikk gjennom hele Moldes forsvar før den tidligere Aalesund- og Stabæk-spilleren Franck Boli dukket umarkert opp på bakerste stolpe. Han kunne helt enkelt bare bredside ballen i mer eller mindre åpent mål fra fem meters hold.

Boli har tre mål og én assist på de sju siste kampene. Boli fikk tillit fra start for Ferencvaros i likhet med tidligere Mjøndalen- og Strømsgodset-spiller Tocmak Nguyen.

Bedre

En stor verre start på kampen enn dette kunne ikke Molde ha fått, men de ga ikke opp og sakte, men sikkert tok seg lenger fram i banen. Leke James fikk to brukbare muligheter med kvarteret spilt uten å lykkes. Molde ble bedre og bedre ut over i omgangen, og de skapte tidvis trøbbel for bortelaget. Likevel ble det aldri mer enn bare nesten for hjemmelaget i de første 45 minuttene. Presisjonen i avgjørende øyeblikk var ikke god nok.

Molde åpnet 2. omgang bra, men igjen fikk de en i sekken tidlig. Knappe sju minutter var spilt da Ferencvaros gikk opp i 2-0. Igjen var det Endre Botka son hadde assist, mens Myrto Utzuni var mannen bak scoringen med en heading i lengste hjørne fra første stolpe.

Bare to minutter senere reduserte Molde. En flott og presis corner havnet på hodet til en umarkert Leke James, og spissen headet litt håp inn i Molde igjen da han reduserte fortjent.

Molde fortsette å presse i de neste minuttene, og Eirik Hestad slo til med et nydelig volleyskudd som fort kunne endt i mål. Mål ble det derimot bare minutter senere. I det 66. minutt slo Molde til med en klassescoring av kaptein Magnus Wolff Eikrem. Høyreback Henry Wingo sto bak forarbeidet.

Molde kom etter hvert veldig i dytten, og de var nær straffespark etter en det som så ut som en hands, men det mente verken dommeren eller VAR. Innbytter Ola Brynhildsen hadde en ball inn i det 77. minutt, men denne gangen ble det avblåst for en dytt av Etzaz Hussain.

Molde var ikke påskrudd fra start. I 2. omgang var Molde det klart beste laget anført av fabelaktige Wolff Eikrem. Martin Ellingsens 3-2-scoring kom etter at Wolff Eikrem var byttet ut. Det gjorde også Ferencvaros' utligning.

Startet

Molde startet kampen med samme ellever som mot Qarabag. Hele åtte spillere fra kampen mot Vålerenga sist lørdag var byttet ut.

Neste torsdag møtes lagene på Ferencvaros' hjemmebane Groupama Arena i Budapest.

Molde slo finske KuPS, slovenske Celje og Dinamo Zagreb fra Kroatia på vei mot 4.- kvalifiseringsrunde.

Ferencvaros har vært svært gode denne sesongen. De åpnet med én uavgjort, men har vunnet sine seks siste kamper uten å ha sluppet inn mål.

Molde var sist gang i mesterligaens gruppespill i 1999/2000-sesongen. Da havnet de sist i gruppe med Real Madrid, Porto og Olympiakos. Ferencvaros har også ett gruppespill i mesterligaen bak seg. I 1995/1996-sesongen ble det 3.-plass i gruppe med Real Madrid, Grasshopper og Ajax.

