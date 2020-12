Molde mot Europa-avansement: – Det blir tøft

Birk Risa serverte to målgivende pasninger da Molde slo Dundalk 3-1 torsdag, mens Rapid Wien tapte før det skal avgjøres hvem som avanserer i europaligaen.

Molde fortsatte sin gode form i turneringen da tre headinger ble til tre mål i en sjanserik kamp der sifrene kunne vært enda større til fordel for hjemmelaget.

– I dag skaper vi nok til å vinne 3-1 og nok til å vinne mer. Selv om de gjorde det vanskelig for oss. De lå lavt og stengte rom som vi forutså før vi begynte. Det er aldri enkelt å bryte ned den type lag, sa Molde-sjef Erling Moe etter kampslutt.

Risa var arkitekten da Magnus Eikrem og Ohi Omoijuanfo scoret målene som sikret 2-0 til pause. Martin Ellingsen la på til 3-0 etter pause, mens Jordan Flores fikk drømmetreff og sikret gjestenes trøstemål helt på tampen.

– God situasjon

Arsenal ga Molde den nødvendige hjelpen da London-klubben slo Rapid Wien 4-1. Det betyr at Molde har alt i egne hender og greier seg med uavgjort eller ettmålstap (ikke 0-1) mot østerrikerne for å ta seg videre til 16-delsfinalen.

Målforskjellen i gruppen er 7-9 for Molde, mens Rapid Wien har 9-11. To scoringer til ville sørget for at 0-1-tap i neste uke hadde holdt til avansement.

– Jeg synes vi har satt oss selv i en god situasjon. Så vet vi det at det er et tøft lag å møte borte. Jeg vil tro, sånn som det er nå, er det nok en rimelig femti-femti-kamp når vi reiser dit, sa Moe om neste ukes ekstremt viktige kamp.

– Det blir tøft, det blir det. Vi skal iallfall være skjerpet og ladet og gi jernet, sa han.

Risa serverte

Og det var Molde som tok tak i torsdagens kamp. Det irske laget lå dypt med fem forsvarere, og Molde trillet ball. Etter en rolig periode holdt Molde på å rote det til etter 28 minutter. Midtstopperne Stian Gregersen og Sheriff Sinyan løp i hverandre, og Dundalk kunne angrep to mot én, men det ble for upresist.

Like etter tok kaptein Eikrem ansvar da han møtte et flott innlegg fra Risa på første stolpe og stusset inn kampens første mål.

Da klokken rundet 40 minutter sto Risa nok en gang bak scoringen. Innlegget hans traff Omoijuanfo på fire meter, som vant sin duell og headet inn 2-0-scoringen.

Dundalk, som endte på 3.-plass i den irske eliteserien, hadde noen øyeblikk. Nathan Oduwa blåste et skudd over fra god posisjon like før pause.

Ny Sinyan-bom

Etter hvilen fikk Ohi en god mulighet på hodet, men keeper reddet. Sinyan fikk returen i beina, men skjøt utenfor fra to meter. En ufattelig bom av midtstopperen, som bommet på en lignende mulighet borte mot Arsenal i forrige kamp.

Molde-sjef Moe måtte le av bommen, som han innledningsvis på pressekonferansen kalte «forferdelig».

– Han er en ressurs der oppe og kommer til store sjanser. Vi får jobbe med det og håpe at det løsner. Han har headet over litt og bommet litt, men forhåpentligvis løsner det. Det hjelper i hvert fall på at han kommer seg til dem (sjansene), sa Moe.

Sjansebonanza

Omoijuanfo prøvde å flikke et innlegg med hælen, men ballen gikk like utenfor. Etter 65 minutter ble Omoijuanfo spilt gjennom nok en gang, men avsluttet rett på keeper. Like etter var Ellingsen på plass på bakre stolpe og scoret Moldes tredje mål på hodet.

Dundalk fikk sin største sjanse i kampen etter 78 minutter, men Molde slapp med skrekken.

Omoijuanfo prøvde seg på et brassespark, men Dundalk-keeperen avverget. Risas backkollega Henry Wingo spilte seg stort opp i 2. omgang og skapte gode muligheter fra høyresiden, men Molde maktet ikke å øke ledelsen ytterligere.

Mathis Bolly fikk kampens siste sjanse da han driblet og avsluttet mot en utrusende keeper, men kun for å treffe stolpen.

