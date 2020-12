Molde møter Hoffenheim i europaligaen

Molde møter tyske Hoffenheim i 16-delsfinalen i europaligaen. Det ble klart etter mandagens trekning. Molde-trener Erling Moe var fornøyd med utfallet.

Håvard Nordtveit spiller på Hoffenheim, og trekningen var kanskje litt midt på treet for Erling Moes utvalgte.

– Det kunne vært verre, og det kunne vært bedre, men en artig trekning, sa Moldes Martin Bjørnbak til TV 2.

– Vi ser muligheter, slo Etzaz Hussain fast.

– Jeg tenker at det blir en tøff en, men her ligger det også muligheter. Et lag vi kan være med å fighte med. Et lag som står godt ute i Europa. Et godt utgangspunkt for oss. Det er mulig, og det var det jeg ønsket foran trekningen, sa Erling Moe.

Det var håp om å trekke Manchester United og Ole Gunnar Solskjær, men United skal ut mot spanske Real Sociedad.

Jens Petter Hauge og Milan skal møte belgiske Røde Stjerne Beograd, mens Simen Juklerøds Antwerpen møter skotske Rangers.

Slik ble trekningen:

Antwerpen (Belgia) – Rangers (Skottland)

Benfica (Portugal) – Arsenal (England)

Braga (Portugal) – Roma (Italia)

Dynamo Kiev (Ukraina) – Brugge (Belgia)

Granada (Spania) – Napoli (Italia)

Krasnodar (Russland) – Dinamo Zagreb (Kroatia)

Lille (Frankrike) – Ajax (Nederland)

Maccabi Tel-Aviv (Israel) – Sjakhtar Donetsk (Ukraina)

Molde – Hoffenheim (Tyskland)

Olympiacos (Hellas) – PSV Eindhoven (Nederland)

Real Sociedad (Spania) – Manchester U. (England)

Røde Stjerne (Serbia) – Milan (Italia)

Slavia Praha (Tsjekkia) – Leicester (England)

Salzburg (Østerrike) – Villarreal (Spania)

Wolfsberg (Østerrike) – Tottenham (England)

Young Boys (Sveits) – Leverkusen (Tyskland)

16-delsfinalene spilles 18. februar med retur 25. februar.

