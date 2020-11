Molde reagerer på svartebørssalg før storkampen: - Forkastelig

Interessen for de 600 billettene til Molde-Arsenal er enorm, og har også ført til uønskede tilfeller.

MOLDE (Nettavisen): Derfor har Lars Outzen, klubbens billettansvarlig, og Molde tatt grep før storkampen i Europa League på Aker Stadion torsdag.

- Vi innfører ID-sjekk ved alle inngangene. Det er ikke bare på grunn av svartebørs, men også så vi er sikre på at de som kommer er de som faktisk står på lista, forteller han til Nettavisen.

Molde-lederen forteller imidlertid at de allerede har avdekket en situasjon der billetter til kampen ble solgt til blodpris.

Til tross for at det kun er Molde-sesongkortinnehavere som har hatt muligheten til å sikre seg billett til kampen mot Arsenal, lå det i en periode også ute tilbud om billetter til salgs hos det Sveits-baserte firmaet Viagogo.

Pris per billett? 1000 kroner.

- Vi avdekket et tilfelle der de hadde solgt fire billetter til en privatperson, forklarer Outzen.

Han fikk tak i vedkommende, men forteller at han ikke har nevneverdig sympati for personen som kan ha kastet 4000 kroner ut av vinduet.

Sympati har han heller ikke for Viagogo. Selskapet opererer ved at de promoterer ulike sports- og kulturarrangementer, og selger billetter, gjerne langt høyere enn ordinær pris.

Deretter går de inn på de respektive arrangørenes hjemmeside og bestiller billetter som privatperson. Problemet i dette tilfellet er at Molde ikke legger ut billetter for salg, men heller lodder dem ut internt til 400 heldige sesonginnehavere.

Outzen reagerer kraftig på Viagogos praksis.

- Jeg synes det er forkastelig, men i Sveits er det lov. Vi vet at det er et stort problem i mange land, og de står for en stor del av omsetningen av billettene. Dette er et kjent problem, forteller han.

Nettavisen har forelagt Viagogo kritikken, men de har hittil ikke besvart våre henvendelser.

- Kunne solgt 30.000 billetter

Outzen har hatt en stri tørn med å håndtere henvendelser fra supportere som ønsker billett til møtet med en av Englands største klubber.

- Vi kunne vel solgt ut stadion tre ganger. 30.000 billetter tror jeg vi kunne solgt, sier han.

Det er imidlertid kun 600 som får plass på Aker Stadion torsdag, hvorav 200 er forbeholdt samarbeidspartnere.

De 400 andre blir loddet ut blant klubbens sesongkortinnehavere.

- Det har vært mye trøkk, spesielt til å begynne med da vi plutselig fikk mange supportere i hele landet som i tillegg var Arsenal-supportere, forteller Outzen.

Det gjorde at klubben måtte legge ut informasjon på sin egen nettside, men henvendelsene har ikke stoppet av den grunn.

- Det tok av noe, men det har kommet veldig mange e-poster og telefoner, forteller han og påpeker at det er synd at ikke flere får oppleve at et norsk lag møter en av Europas største klubber.

Vil se et offensivt Molde-lag



Torsdagens oppgjør mot Arsenal er det største på mange år i Molde. Erling Moes mannskap ligger på annenplass i gruppa etter seks poeng på tre kamper, og er solide underdogs mot Mikel Artetas mannskap.

Serietoeren har imidlertid ingen plan om å legge seg lavt mot London-klubben.

- Jeg håper at vi får se et Molde-lag som vil være med å danse. Vi skal gjøre det på en offensiv måte. Vi vet at vi står overfor en voksen oppgave, men vi skal slippe oss løs og vise oss fram. De er da Molde er på sitt beste. Vi skal være gode nok til å bite fra oss, sa Moe under onsdagens digitale pressekonferanse.

Der var også kaptein Magnus Wolff Eikrem med. Han vet at ett poeng til Molde kan være avgjørende med tanke på avansement til kvartfinalen.

– Det er ikke ofte at vi får besøk av de beste lagene i Premier League og i verden. Vi har satt oss i en god posisjon, og dette er en av de største kampene noen gang på Molde stadion, sa Eikrem.

Molde har tatt seks poeng på de to første kampene, og de er videre til kvartfinale om de blir like bra i de tre siste kampene.

– Vi har spilt bra i de siste to ukene, og det er slike kamper som dette vi drømmer om å spille, sa Eikrem.

