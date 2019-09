Molde seiret i utrolig drama mot Lillestrøm

Defensivt bortelag hadde uavgjort mot serielederen helt til dommerens tillagte spilletid var passert.

MOLDE -LILLESTRØM 2-1:



Lillestrøm kom på besøk til Molde med en kynisk kampplan, og de var bare sekunder fra å få med seg et gjevt poeng for strevet i romsdalsbyen.

Men fire minutter på overtid i andre omgang gikk et skudd fra Kristoffer Haugen via to LSK-spillere og inn i målet til bortelaget. Ballen var sist innom midtstopperen Tobias Salquist. Dansken var forbannet rett etter sluttsignalet.

- Jeg vet ikke hva jeg skal si. De får to pissmål, sa Salquist til Eurosport.

Molde greide ikke å skape så mange målsjanser som de er vant med. Da LSK også tok føringen på et straffespark fra Fredrik Krogstad, ble det en kveld med mer motbakke for Erling Moes menn.

Uten toppscorer Ohi Omoijuanfo og midtbaneprofilen Magnus Wolff Eikrem, som begge sonet karantene, fikk moldenserne problemer med å bryte igjennom Lillestrøms velbefolkete forsvar.

- Det var ganske sykt. Vi stanget og stanget egentlig hele kampen, og så klarte vi å få det helt på slutten. Det smakte enormt godt, sa Moldes-back Haugen til Eurosport.

Leken James



MFK-spydspiss Leke James fikk en gyllen mulighet til å sende vertene à jour tidlig i andreomgangen, men nigerianerens heading fra kort hold gikk rett til værs, selv om han ikke var presset på fem meter.

- Der må man forvente at Molde-spissen scorer. Han får ikke den kontakten med ballen han ønsker der, kommenterte Asbjørn Myhre i Eurosports sending.

Seinere skulle spissen rette opp inntrykket da han kaldt plasserte en retur forbi Lillestrøm-målvakt Marko Maric.

INGEN LEK: Leke James og Molde var ikke så giftige som de pleier uten Ohi Omojuanfo, men greide til slutt å få hull på Lillestrøm. Her utligner James til 1-1. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Noe før 1-1-målet gikk Eirik Hestad ned i LSK-feltet etter en duell med Ifeyani Mathew. I motsetning til i første omgang blåste ikke Rohit Saggi for straffespark, men belønnet isteden Hestad med gult kort for filming.

Molde-profilen hjalp godt til i fallet, og virket ikke helt overbevist selv før han så reprisen på storskjerm. Da viste Europsports repriser at Hestad sendte noen illsinte gloser i retning LSK-målet.

Kanarigul jubel



Etter knappe 35 minutter av den første halvdelen på Aker stadion skjedde det en mildt sagt oppsiktsvekkende episode inne i Moldes felt. Daniel Pedersen og Etzaz Hussain smalt hodene sammen, og det så ut til at begge bommet på ballen de forsøkte å nikke.

Halvsekundet etterpå blåste dommer Saggi for straffespark til Lillestrøm. På reprisene var det ikke enkelt å se hva Drafn-dommeren faktisk dømte for, men muligens var det en liten dytt fra Fredrik Sjølstad en dytt rett før Pedersen og Hussain smalt inn i hverandre.

I UVENTET FØRING: Fredrik Krogstad scoret på straffe i den første omgangen mot Molde og keeper Alex Craninx. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Straffespark ble det uansett, og det eksepederte Fredrik Krogstad inn i Molde-nettet. Ballen gikk inn midt i målet og like over beina til keeper Alex Craninx, som kastet seg mot sin høyreside.

Ledermålet til LSK kom mot spillets gang, mildt sagt, men ga likevel bortelaget en ledelse de fikk med seg inn til pause.

Seks i bakre ledd



Gjestene fra Romerike lå tidvis med en flat sekser(!) lengst bak i forsvar da Molde hadde ballen i den første fasen av kampen.

Det var tydelig at Jörgen Lennartsson og LSK var innstilt på å tette igjen så mye som mulig foran egen 16-meter. Etter gjestenes scoring hadde de ikke mindre grunn til å fortsette med den defensive taktikken.

I 64. minutt skulle det likevel sprekke for kanarifuglene da Maric ga en svak retur, og Leke James plasserte inn returen via LSK-keeperen.

James var seinere på et nytt farlig løp, men ble blokkert på glirmende vis av Joonas Tamm på begge avsluningsforsøkene.

Molde presset på i slutminuttene, og Erirk Hestad fikk en gedigen mulighet da man var inne i overtida på Aker stadion. Kantspilleren fikk imidlertid dårlig treff og forsøket trillet utenfor.

Først da Gabrielsen kom til avslutning i 94. minutt endte ballen i nettmaskene. Et utrolig surt nederlag for LSK, mens Molde tok et nytt steg mot seriegullet i Eliteserien.