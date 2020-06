Molde seiret mot Aalesund i serieåpningen etter vanvittig debut-scoring

Mål fra midtbanen, tropevarme og rødt kort: Eliteserien er tilbake!

AALESUND - MOLDE 1- 4

På en av de (så langt) varmeste dagene i 2020 fikk vi også servert høy temperatur på banen i oppgjøret mellom Aalesund og Molde.

Molde stakk fortjent av med seieren, men det er en Aalesund-debutants vanvittige scoring de fleste kommer til å huske fra denne kvelden på Coler Line Stadion.

Årets scoring i første runde?

Det var Molde som tok et tidlig grep om kampen, og kom seg til flere gode angrepsposisjoner innledningsvis i oppgjøret.

Det skulle også gi uttelling få minutter senere.

Magnus Wolff Eikrem gjorde alt selv, og etter et par heldige situasjoner dro han med seg ballen inn i feltet og hamret ballen tilbake ned i hjørnet - og den er den ingen som vil klandre Aalesunds målvakt for.

Drøye fem minutter senere slo samme mann en pasning fra dypet som selv Andrea Pirlo ville nikket anerkjennende til, og det var ikke mye om å gjøre før Ola Brynhildsen fikk lagt ballen tilbake til Leke James.

Aalesund var også frempå ved et par anledninger tidlig i oppgjøret, og etter 22 minutter gikk Simen Bolkan Nordli i bakken etter å ha fått ballen fordi Moldes sisteskanse, men dommeren vinket spillet videre.

ELITESERIENS FØRSTE: Moldes Magnus Wolff Eikrem jubler etter 0-1 under eliteseriekampen i fotball mellom Aalesund og Molde på Color Line Stadion. Ola Brynhildsen i midten. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

I kampens 25. minutt fikk også Aalesund en gyllen mulighet til å utligne, da de fikk tildelt straffespark etter en hands-situasjon i Moldes sekstenmeter.

Den muligheten ble dog skuslet bort da Niklas Castros forsøk fra elleve meter havnet et godt stykke opp på de tomme setene på Color Line Stadion.

Så var det duket for en real lekkerbisken fra Aalesunds nysignering, Simen Bolkan Nordli - som kanskje i sin første Eliteserie-kamp for Aalesund allerede har servert årets scoring på Color Line. Like inne på Moldes banehalvdel smalt spilleren av et skudd som Andreas Linde kun måtte se gå over seg - og i mål.

- Årets mål. Konkurransen er over, skrev Eliteserie-analytiker, Ben Wells, på Twitter.

Best er det kanskje å nyte scoringen med spanske kommentatorer:

Med det kom Aalesund også for alvor inn i kampen igjen, men fotball er ingen rettferdig idrett - noe hjemmelaget skulle få erfare på overtid i første omgang.

Moldes hjørnespark endte med litt klabb og babb, før Fredrik Carlsen vartet opp med en solid redning på strek. Dessverre skulle ballen ende rett i beina på Etzaz Hussain, som med største enkelhet kunne banke inn Moldes 2-1-ledelse.

Plankekjøring

Etter hvilen var det Molde som kom best i gang, og bortelaget etablerte seg tidlig på Aalesunds halvdel.

Da var det heller ikke overraskende at Molde økte ledelsen ti små minutter ut i andre omgang.

Ballen havnet til slutt hos Kristoffer Haugen, som fant James med et presist innlegg, og dermed kunne Molde-spissen med største enkelhet styre inn 3-1-ledelsen - og med det gikk også lufta litt ut av et hardtarbeidende Aalesund-lag.

INGEN TVIL: Tommy Skjerven trengte ikke mye betenkningstid før han dro opp det røde kortet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Det sto ikke på viljen til hjemmelaget, men heller at det ikke helt stemte i de avgjørende situasjonene. Det hører også med til historien at Molde-forsvaret var svært så solid denne kvelden.

20 minutter før slutt fikk Aalesund en livbøye fra Molde, i det James fant det for godt å sette inn en heller unødvendig stempling like utenfor motstanderens boks - og dermed pådro han seg sitt andre gule kort for kvelden. Det kan ikke karakteriseres som annet enn fryktelig unødvendig fra Molde-spissen.

Lars Bohinen forsøkte seg på noen offensive bytter etter utvisningen, uten at det ga de helt store resultatene på banen. Molde la seg i en kompakt blokk foran eget mål når Aalesund hadde ballen, og de oransje-kledde klarte aldri å bryte gjennom.

Fire minutter før full tid fullsatte også Erik Hestad sluttresultatet til 4-1, etter et godt plassert skudd fra like utenfor Aalesund-boksen - få minutter etter innhoppet.