Molde sikret seieren i utrolig overtidsdrama

Seriefavoritten snudde kampen, men så deretter ut til å rote bort to poeng. Så sviktet det helt bakerst hos Start i de aller siste sekundene.

START - MOLDE 2-3:

I et ufattelig overtidsdrama sikret Molde og matchvinner Stian Gregersen (25) seg seieren mot et hardt kjempende Start i Kristiansand.

Gregersen sendte inn det avgjørende målet, i sjette tilleggsminutt av andre omagang. Det skjedde etter at det sviktet helt i hjemmelagets bakre rekker.

Amund Wichne stormet ut mot en duell, men Gregersen klarte å vippe ballen over Starts målvakt før han plasserte inn 2-3 i det tomme målet.

- Det er så brutalt, så brutalt for hjemmelaget, selvfølgelig. Molde har ikke gjort noen stor kamp, men Gregersen kommer først på den. Det går i ball for Wichne og co, kommenterte Asbjørn Myhre på TVNorge.

Ny Bringaker-treff



Mathias Bringaker (23) hadde sørget for mål i begge Starts første kamper i Eliteserien, men da Molde møtte opp på Sørlandet, var han plassert på innbytterbenken.

På stillingen 1-2 ved pause ble angriperen sendt inn av trener Joey Hardarson. Det skulle vise seg å bli et meget vellykket trekk.

MÅLFORM: Starts Mathias Bringaker sørget for nok en scoring mot storfavoritten Molde. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Da Moldes store stjerne Magnus Wolff Eikrem (29) var byttet ut, og Sander Sjøkvist (21) i tillegg kom inn fra Start-benken, var det åpenbart Hardarson som hadde lykkes best med byttene.

Sjøkvist fant Bringaker med et innlegg fra venstre, og sistnevnte steg til vers før han headet inn 2-2.

Før det hadde Eikrems millimeterpresise pasninger bidratt til at Molde slo tilbake og snudde fra 0-1 til 2-1 i sin favør.

Først nikket høyreback Marcus Holmgren Pedersen (20) inn den første krempasningen fra fra Moldes fremste servitør. Like før pause var det faktisk backen på motsatt side, Kristoffer Haugen (26) som headet et nytt Eikrem-framspill i mål.

- Klasse



- Wolff Eikrem er i en helt egen klasse, og de to pasningene er klasse, fastlo Jesper Mathisen på Twitter etter snuoperasjonen mot TV 2-ekspertens favorittklubb.

Start fikk dog den beste starten på oppgjøret mot de seiersvante gjestene. Litt marginer hadde man da Molde svidde tre gode sjanser før det var spitl et kvarter.

Men da Mikael Birk Ugland (20) viste fram skuddfoten sin første eliteseriekamp fra start, var det bare for moldenserne å ta av seg hatten.

GUL GLEDE: Nyopprykkede Start ga tittelforsvarer Molde solid kamp på Sør Arena onsdag. Her feires unggutten Mikael Birk Uglands 1-0-mål tidlig i oppgjøret. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Ugland avanserte innover i banen fra kanten og klemte til fra utkanten av MFK-feltet. Skuddet var hardt, godt og velplassert, og passerte Andreas Linde til 1-0.

- Jeg synes dette her er frekt. Det er flott, og ikke helt ufortjent, mente Bengt Eriksen i Eurosports Fotball Direkte-studio.

Eikrem-oppvisning



Moroa varte ikke så altfor lenge for sørlendingene.

Like før halvtimen var spilt på Sør Arena var det gullfavoritten fra Nordvestlandet som tok fram festfotballen i sankthans-solskinnet.

Magnus Wolff Eikrem gjorde opp for en misbrukt sjanse tidligere i kampen, og prikke et millimeterpresist framspill i lufta mot bakre stolpe. Der møtte Moldes unge backtalent Markus Holmgren Pedersen ballen med et perfekt hodestøt.

Ballen suste ned i det lengste hjørnet bak en utspilt Amund Wichne.

Helt på tampen av omgangen var ikke rollene helt snudd, men Wolff Eikrem hadde snarere snudd blikket mot motsatt side av Starts 16-meterfelt.

Molde-stjernen nok en gang høyt inn i feltet fra en posisjon mer sentralt i banen, og denne gangen fant han den andre Molde-backen i fullt firsprang bak Starts spillere.

0-1 TIL 2-1: Moldes Ola Brynhildsen, Tobias Christensen, målscorer Kristoffer Haugen og Fredrik Aursnes feirer Moldes andre fulltreffer i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Ekspert-kritikk



Kristoffer Haugens heading gikk i motsetning til kollega Pedersen ikke ned mot lengste hjørne, men i en veldig høy bane før den dalte ned i målet bak Wichne.

- Det der er vel Wichnes største svakhet som keeper. Han har for dårlig rekkevidde. Han flytter beina for seint også. Det er en heading som går ganske høyt, der jeg synes han skal klare å forflytte seg nok til å kunne fiste ballen vekk, var dommen fra Eurosports Joacim Jonsson.

Start-trener Hardarsson bestemte seg for å plukke av målscorer Ugland og Eirik Schulze fra midtbanefireren. Han sendte isteden Eman Markovic og Mathias Bringaker i aksjon fra første spark etter sidebyttet.

Nettopp Bringaker skulle altså by på nye problemer for Molde.

Likevel skulle det hele ende med for sesongens tredje strake seier Erling Moes elever, da Starts keeper kom for seint til ballen han ikke hadde råd til å misse.