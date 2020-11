Molde sjokkerte, men Arsenal slo knallhardt tilbake: - Utrolig unødvendig

Molde sjokkerte Premier League-giganten på fremmed gress i Europa League.

ARSENAL-MOLDE 4-1

Det var duket for toppkamp i Europa Leagues gruppe B i London torsdag kveld. Molde sjokkerte Arsenal og tok ledelsen ved Martin Ellingsen halvveis ut i første omgang, men hjemmelaget sørget til slutt for at det ble en tung kveld for Molde, etter blant annet to selvmål av Erling Moes gutter.

Kristoffer Haugen og Sheriff Sinyan var begge uheldige å satte ballen i eget mål.

Nicolas Pépé punkterte kampen og sørget at alle poengene ble værende igjen i England. Like før slutt fastsatte Willock sluttresultatet og sørget til slutt for at det ble en tung kveld for Molde.

- Vi er langt fra fornøyd og forventet mer av oss selv i andre omgang. Vi gikk for høyt og det ble vi straffet for. Vi var ikke kompakte nok, sier Moe til TV 2 etter kampen.

Les også: Tottenham-stjernen hylles: - For en prestasjon

Sjokkerte Arsenal

Arsenal fikk kampens første store mulighet allerede etter fem minutter. En ball i bakrom sørget for at Eddie Nketiah kom fri alene med Andreas Linde. Kun en god redning av den svenske sisteskansen hindret hjemmelaget en tidlig ledelse.

Etter 22 minutter fikk Molde sin første sjanse i kampen, den skulle attpåtil ende med scoring for gjestene.

Stian Gregersen vant en hodeduell etter et svakt oppspill av Arsenal, ballen falt ned i beina til Magnus Wolff Eikrem som prikket Martin Ellingsen med en flott pasning. Sistnevnte ladet venstrefoten fra 25 meter og prikket det lengste hjørnet bak Bernd Leno.

- Molde sjokkerer Arsenal på Emirates. En genial pasning fra dirigent Eikrem. Så et praktfullt skudd fra Ellingsen, sa TV 2-kommentator Marius Skjælbek.

Les også: Fjørtoft om Solskjærs jobbsituasjon: - United blir ikke bedre av å bare bytte trener

Martin Ellingsen sendte Molde i ledelsen mot Arsenal. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Ekspert Jesper Mathisen fulgte opp med flere superlativer.

- Molde gjør dette strålende. De står høyt. Gregersen vinner den første duellen og Eikrem viser sin genialitet. Ellingsen, formspilleren i Molde curler den elegant i det lengste hjørnet, og Leno slenger seg så lang han er, men er ikke i nærheten å stoppe den kanonkula fra Ellingsen, sa Mathisen.

- Fantastisk. Molde har vært gode til nå i kampen, fortsatte han.

Superspissene på benken

Arsenal hvilte stjernespissen Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette fra start mot Molde, men det var likefullt et stjernespekket lag Mikel Arteta sendte utpå mot den regjerende norske seriemesteren.

Hjemmelaget spilte seg til flere brukbare muligheter utover den første omgangen. De hadde også en ball i nettet, men scoringen ble annullert for offside på Joe Willock, selv om det var en onside-plassert Nketiah som var sist på ballen.

Mathisen konkluderte med at scoringen ble feilaktig annullert.

- Molde er heldige. Det er feil, kommenterte Mathisen.

Arsenal-manager Mikel Arteta så bekymret ut i den første omgangen, men til slutt kunne han allikevel juble for seier. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Like etter fikk Ohi en skuddmulighet fra skrå vinkel. Avslutningen ble slått til corner, men den skulle vise seg å bli skjebnesvanger for Molde.

Arsenal fikk klarert og kjørte umiddelbart i gang en kontring. Ballen gikk hurtig fra Granit Xhaka til Nketiah som igjen fant Willock i en løpsduell med Kristoffer Haugen. Molde-backen gjorde alt han kunne for å stoppe Arsenal-spilleren, men endte opp med å skli ballen i eget nett.

Molde flyttet opp mange spillere på corneren på overtid i en fase der de nok burde ha vernet om med ledelsen rett før pause. Den avgjørelsen reagerte Mathisen på fra kommentatorplass.

- Utrolig unødvendig og sløvt av Molde å gi bort en kontring rett før pause. Her burde de naturligvis hatt flere folk lenger bak i banen og ikke spilt med denne risikoen. Haugen får en tøff og vanskelig jobb. Det er en strålende kontring av Arsenal. Det var unødvendig det, slo eksperten fast.

Landslagsstopperen skadet

Mandag ble Gregersen tatt ut i sin første norske landslagstropp av Lars Lagerbäck. Midtstopperen gjorde en god innsats de første 45 minuttene på Emirates med flere engelske klubber på plass for å se den høyreiste kristiansunderen i aksjon, men da lagene kom ut etter hvilen var ikke Gregersen blant de elleve Molde-spillerne.

Sheriff Sinyan tok plassen til Gregersen som måtte forlate banen med en liten kjenning i hamstringen. Skaden skal ikke være alvorlig etter det Nettavisen får opplyst, men det kommer uansett på et ubeleilig tidspunkt for spilleren som kan få sin debut for Norge neste uke.

Erling Moe bekreftet rapportene etter kampen.

- Vi får se, han fikk en føling på baksiden av låret, sa Moe til TV 2 om sin spiller tetter kampen.

Stian Rode Gregersen måtte forlate banen i pausen med en liten kjenning til en skade. Foto: Toby Melville (Reuters)

Arsenal fikk en enorm mulighet ved Sead Kolasinac ti minutter ut i andre omgang. Bosnieren bommet på åpent mål fra kort hold etter en mindre god utboksing fra Linde.

Innbytter Sinyan fikk heller ingen god opplevelse da han satte ballen i eget nett, Moldes andre selvmål for dagen, etter 62 minutter.

- Det måtte komme. Arsenal har vært overalt i starten av andre omgang, sa Mathisen.

Haugen feilberegnet en høy pasning som Willock banket inn feltet. Sinyan fikk ut en fot, men maktet ikke annet enn å sette den i eget nett.

20 minutter før slutt dunket Nicols Pépé inn Arsenals tredje for kvelden. Rekordkjøpet prikket ballen lavt i mål etter en presis pasning fra Bukayo Saka.

- Molde går fullstendig opp i limingen. De har flere enn nok spillere i og rundt boksen.

Willock scoret kampens siste mål og fastsatte resultatet til 4-1 etter at Molde-forsvaret åpnet seg fullstendig i slutten av kampen.

Molde beholder andreplassen i gruppe B med seks poeng etter tre kamper. Arsenal topper med ni poeng.