Molde slått ut av cupen etter å ha blitt ydmyket av Aalesund

Molde ble sendt hjem med 0-4 i sekken da laget gjestet Color Line Arena.

AALESUND - MOLDE 4-0:

Molde leder Eliteserien, men onsdag gikk romsdalingene på en kjempesmell i møtet med lederen av Obosligaen, Aalesund, i cupens tredje runde.

Lars Bohinens menn feide moldenserne av banen med 4-0 etter at Holmbert Fridjonsson scoret to mål, mens Sondre Brunstad Fet og Aron Elis Thrandarson scoret ett hver.

Molde er dermed det femte eliteserielaget som blir slått ut av cupen onsdag.

- Skal ikke skje

NRK-ekspert og tidligere Stabæk-kaptein Morten Morisbak Skjønsberg stiller spørsmål ved gjestenes inngang til kampen.

- Det er altså Norges beste lag. Dette skal egentlig ikke skje. De spiller mot et lag fra en divisjon under. Jeg tror kanskje at det manglet litt på fokus, aggresivitet og at de ikke var helt til stede, kommenterte Skjønsberg i sluttminuttene.

Molde-trener Erling Moe mener den feilaktige utvisningen av Ruben Gabrielsen på stillingen 2-0 bidro til at kampen ble som den ble den siste timen.

- I dag fikk vi juling, men det er klart den utvisningen drepet kampen litt. Så er det en soleklar offside i forkant der, ser jeg. Men det er til syvende og sist vi som taper sånn, så blir det (utvisningen) en avgjørende faktor oppi det, sa Moe til NRK.

Mer fornøyd var naturlig nok Aalesund-trener Lars Bohinen.

- Jeg er veldig stolt av gutta, og jeg er veldig stolt over prestasjonen. Vi byttet formasjon på en femøring (3-4-3), og gutta leverte oppgaven perfekt. Veldig stolt, sa Bohinen til NRK.

Islandsk show

Et kvarter var spilt da Ståle Steen Sæthre chippet ballen inn til Fridjonsson, som tok ballen på brystkassa, før han enkelt satte inn 1-0 til vertene.

Bare tre minutter senere var islendingen på farten igjen. Et innlegg fra Thrandarsson ble fistet videre til Fridjonsson, som med venstrebeinet kunne bredside inn 2-0.

Vondt ble til verre for Molde da kaptein Ruben Gabrielsen ble utvist etter å ha felt Fridjonsson på vei gjennom. Reprisene viste imidlertid at AaFK burde vært avvinket for offside i forkant av fellingen.

Aalesund viste ingen nåde i den andre omgangen og etter 55 minutter vant Brunstad Fet ballen, avanserte og la ballen elegant i hjørnet med utsiden av høyrebeinet.

4-0 kom etter en corner der Jonas Grønner headet ballen inn igjen i feltet fra bakre stolpe. Thrandarsson kunne ikke unngå å nikke ballen i mål fra to meters hold.

Tidligere onsdag ble Vålerenga, Lillestrøm, Sarpsborg 08 og Strømsgodset slått ut av cupen mot lag fra lavere divisjoner.