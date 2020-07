Molde slo knallhardt tilbake – banket Vålerenga

Molde tapte toppkampen mot Bodø/Glimt forrige runde, men fikk sin søte revansje med 4-1 seier over Vålerenga.

Det gjør at Molde legger press på Bodø/Glimt før deres kamp mot Stabæk torsdag. Erling Moes menn ligger to poeng bak de gule serielederne med én kamp mer spilt. Vålerenga faller ned på 4.-plass og måtte se sin sju kamper lange rekke uten tap ryke.

Fredrik Aursnes, som er sterkt koblet til fransk fotball, ga vertene ledelsen midtveis i første omgang. Tobias Christensen tok vare på sin sjanse ved å gi Molde 2-0 rett før timen var spilt. Ohi Omoijuanfo la på til 3-0, mens Vålerengas Bård Finne pyntet på resultatet like før slutt. Etzaz Hussain rundet av da han kontret inn 4-1 til vertene.

– Det er utrolig deilig. Det var et statement, rett og slett. På hjemmebane er det få som slår oss. Gutta sto på i dag, så jeg er stolt av oss alle, sa målscorer Ohi Omoijuanfo til Eurosport.

Klaesson-brøler

Vålerenga kom best i gang og spilte seg til flere halvfarligheter det første kvarteret, men det var Molde som produserte kampens første store målsjanse etter 25 minutter. John Kitolano fant Fredrik Aursnes med en presis innsvinger fra venstre, men 24-åringen klarte ikke å overliste Kristoffer Klaesson i Vålerenga-buret.

Men Aursnes fikk en ny sjanse like etter. Et fryktelig Klaesson-utspill havnet rett i beina på Ohi Omoijuanfo, som kunne ha skutt på direkten. Han valgte heller å holde litt på ballen, før han fant Aursnes som kom rundt. Alene med uheldige Klaesson hadde han få problemer med å ekspedere ballen i nettmaskene.

Ohi var nær å øke ledelsen like etter, men Vålerenga-forsvaret fikk avverget akkurat tidsnok. Rett før pause var det Vålerenga som var på en farlig visitt ved stortalentet Odin Thiago Holm, men ungguttens avslutning snek seg utenfor.

Blå dominans

Vålerenga yppet seg tidlig også i den andre omgangen, men Molde tok raskt over igjen. Ungdomslandslagsspilleren Tobias Christensen fikk sjansen fra start, og han takket for tilliten ved å doble ledelsen rett før timen var spilt.

Stortalentet var naturligvis fornøyd etter kampen. Nå satser han på at kveldens bidrag gir ham enda flere sjanser til å vise hva som bor i ham.

– Vi er utrolig mange gode spillere. Skal du spille her, så må du ta sjansene når du får dem, sa Christensen.

Oslo-laget vartet opp med noen giftige angrep utover i omgangen, men Ohi feide alt håp til side da han økte til 3-0 drøye kvarteret før slutt. Et herlig innlegg fra Hussain fant Molde-spissen på en prikk, og 26-åringen lot seg ikke be to ganger da han stanget ballen inn i nettet.

Bård Finne trodde han pyntet på resultatet da han reduserte for Vålerenga like før full tid, men Hussain satte punktum med sin scoring like etter.

Flere mål ble det ikke. Romsdalingene vant komfortabelt 4-1.

Vålerenga møter Brann borte i neste runde, mens Molde reiser til Vestfold for å måle krefter mot Sandefjord.

