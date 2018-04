Molde slo Lillestrøm med scoring på overtid

Skulle feire 20 år med Aker Stadion.

MOLDE - LILLESTRØM 2-1

Det ble en heseblesende kamp da Molde sikret 2-1-seieren mot Lillestrøm i 20-årsjubileumet for Aker Stadion søndag kveld. Ibrahima Wadji ble den store helten med sin scoring på overtid.

Fredrik Krogstad gav bortelaget ledelsen etter et flott angrep langs høyrekanten, før Erling Braut Håland vartet opp med et fantastisk straffespark like før pause.

- Oi oi oi, jeg har ikke sett en bedre straffe i hele mitt liv sa Bernt Hulsker under Fotball Direkte-sendingen på Eurosport etter Braut Hålands fantastiske straffe.

Slik som forrige sesong fortsatte Molde å vise frem sin evne til å score på overtid. Ibrahima Wadji kriget ballen over streken etter to minutter av de tre tillagte minuttene, og sikret seieren for Ole Gunnar Solskjærs menn.

Seieren betyr at Molde fortsatt ligger på toppen av Eliteserien etter fem kamper spilt. De står med fire seire og ett tap så langt denne sesongen.

Lillestrøm har ikke klart å levere det ventede nivået etter triumfen i cupfinalen sist sesong, og ligger på 12. plass etter de første fem serierundene.

Knudtzon på farta



Det var Lillestrøm som kom best i gang på Aker Stadion og etter 11 minutter burde Simen Kind Mikalsen ha gitt bortelaget ledelsen etter at Erling Knudtzon spilte ham fri.

Vinkelen var litt spiss, men Kind Mikalsen valgte likevel et lavt skudd som tvang Molde-keeper Andreas Linde til å vise sine kvaliteter da han fikk klasket unna ballen.

Eirik Hestad testet også skuddfoten i det 17. minutt, og LSK-keeper Matvei Igonen hørte kun suset av ballen som strøk utenfor hans lengste stolpe.

Arne Erlandsens menn skulle sjokkere Aker Stadion like før halvtimen spilt da Erling Knudtzon på ny på spilt opp langs høyrekanten. Han vendte vekk en mann før han omsider spilte ballen ut.

Der kom Fredrik Krgostad på et dypt løp og rappet til til på direkten. Skuddet lurte seg inn bak Linde, og gjorde at Lillestrøm ledet 1-0 i Molde.

Det burde muligens han blitt enda mer da Simen Rafn fikk både tid og rom til å fyre av etter et fint raid ut på LSKs venstrekant. Skuddet var godt, men Linde fikk opp armen og slo ballen i tverrliggeren og ut av farlig område.

Molde trykket på for en utligning i sluttminuttene av den første omgangen, og skulle omsider få lønn for trykket sitt. Kristoffer Haugen ble dratt i bakken av Thomas Lehne Olsen, og dommer Svein Oddvar Moen pekte på straffemerket.

Erlign Braut Hålands straffespark var av det lekre slaget og lå limt oppe i høyre kryss. Dermed kunne Molde ta med seg et uavgjort inn i pausen etter de første 45 minuttene.

Store sjanser



Etzaz Hussain burde ha gitt Molde ledelsen da han fikk avslutte inne i Molde-boksen i det 66. minutt. Kun en vanvittig redning på strek av Mats Haakenstad stoppet Molde fra å ta ledelsen.

Minuttet senere suste Lillestrøm på kontring, og Erling Knudtzon fikk til slutt ballen alene inne i Molde-boksen. Nok en gang måtte Linde frem med det ypperste for å stoppet LSK-angriperen.

LSK fortsatte å angripe hjemmelaget og i det 74. minutt ruvet Stefan Antonijevic høyest på et innlegg. Dessverre for bortelaget fikk ikke amerikaneren vendt forsøket sitt på mål.

Ole Gunnar Solskjær forsøkte å få inn mer angrepskraft ved å sette innpå både Ibrahima Wadji og Fredrik Brustad det siste kvarteret, men det ville seg ikke for de blåkledde.

Likevel burde nok Babacar Sarr ha stanget inn vinnermålet drøye ti minutter før slutt da han fikk gå opp alene på en corner. Hans heading seilet likevel over LSK-målet.

LSK virket truende hver gang de fikk spilt Knudtzon frem langs høyrekanten, men Molde ble flinkere og flinkere på å fange den tidligere Lyn-spilleren i offside.

I kampens aller siste minutt skulle Wadji sikre at alle de tre poengene ble igjen på Aker Stadion. Han kranglet et innlegg inn over streken etter innlegg fra høyre, og Molde kunne juble over de tre poengene.

Molde kunne dermed feire 20 år på Aker Stadion med 2-1-seier hjemme mot LSK.

Mest sett siste uken Pepperkakehus til salgs