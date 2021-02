Molde så ut til å bli feid av banen mot Hoffenheim, men så våknet flere av lagets nøkkelspillere.

MOLDE - HOFFENHEIM 3-3:

Etter en svak første omgang kjempet Molde seg tilbake og sikret et sterkt 3-3-resultat i Europa League-møtet med tyske Hoffenheim torsdag.

Martin Ellingsen, Eirik Ulland Andersen og debutant David Fofana scoret målene for Molde i hjemmekampen, som ble spilt på Villarreals hjemmebane i Spania på grunn av innreisereglene i Norge.

- Absurd fotballkamp

Etter 62 minutters spill var det lite som tydet på at Molde skulle få med seg noe som helst fra møtet med bundesligalaget. Da lå ballen på straffemerket i Moldes sekstenmeter og resultattavla viste 1-3.

Andreas Linde vartet imidlertid opp med en glimrende redning på straffen fra Mu'nas Dabbur og så ut til å gi lagkameratene energi, for deretter startet opphentingen.

- For en absurd fotballkamp! Her kunne Molde ligget under med 4-5 mål, sa TV 2s kommentator Marius Skjelbæk da Fofana satte inn 3-3.

- Hoffenheim var det klart beste laget i første omgang, så har de hatt straffespark i andre. Etter at Linde reddet den, fikk Molde litt mer energi og litt mer tro på det, la ekspertkommentator Jesper Mathisen til.

Svake før pause



For det startet alt annet enn lovende for moldenserne.

Etter åtte minutters spill tok tyskerne ledelsen etter at Mijat Gacinovic headet ballen til Mu'nas Dabbur, som lurte seg inn på bakre stolpe stanget inn 0-1. Assistentdommeren vinket først for offside, men VAR godkjente målet.

Samme Dabbur fikk også æren av å sette inn bortelagets andre scoring etter at Pavel Kaderabek slo ballen inn fra høyre og fant hodet til spissen. Israeleren fikk stå helt alene i feltet og heade inn sitt andre for dagen før en halvtime var spilt.

Snaut fem minutter før pause slo Molde tilbake da Martin Ellingsen sto på rett plass til rett tid etter en duell mellom Martin Bjørnbak og Chris Richards inne i feltet. Elverumsingen fikk bra treff med venstrefoten og banket ballen opp i nettaket.

Da øynet Molde et lite håp om å komme tilbake i kampen, men det håpet fikk et skudd for baugen på overtid i første omgang. Christoph Baumgartner ble spilt alene gjennom av Dabbur og trillet inn 1-3 i lengste hjørne.

Startet opphentig etter strafferedning

I andre omgang startet Dabbur jakten på sitt tredje for dagen. Først fikk han én scoring annullert, deretter ble straffesparket hans glimrende reddet av Andreas Linde.

Den strafferedningen var viktig og så ut til å gi Molde energi, for bare minutter etter det kunne stått 1-4, headet Eirik Ulland Andersen inn 2-3 etter innlegg fra Marcus Holmgren Pedersen.

Etter 74 minutters spill var Molde på farten igjen. Ballen ble slått ut i feltet til Magnus Wolff Eikrem, som sleivet sin avlutning videre til innbytter og debutant David Fofana.

Ivorianeren var iskald da sjansen bød seg og banket inn 3-3 i nærmeste hjørne med venstrebeinet.

Returkampen spilles om en uke.

