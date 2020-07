Vålerengas keeper får kritikk etter ny blemme mot Molde.

MOLDE-VÅLERENGA 4-1

Molde slo Vålerenga i onsdagens kveldskamp. En nydelig scoring av Fredrik Aursnes etter en stygg feil av VIF-keeper Kristoffer Klaesson, samt to headinger av henholdsvis Tobias Christensen og Ohi sørget til slutt for en komfortabel hjemmeseier.

På overtid fastsatte Etzaz Hussain sluttresultatet til 4-1 etter en redusering av Bård Finne.

Spesielt Aursnes sin 1-0-scoring fikk flere til å sperre opp øynene. Først og fremst på grunn av den Frankrike-aktuelle midtbanespilleren sine flotte detaljer, men også på grunn av en stygg tabbe av gjestenes keeper.

- Nytt forferdelig utspill av Klaesson. Han fikk på mange måter en advarsel for bare noen minutter siden. Så slår han den bort igjen til Ohi, kommenterte Kenneth Fredheim hos Eurosport.

Aursnes gikk i bakken like etter pause og landet stygt på nakken etter en duell med Aron Dønnum. Etter kampen fikk Aursnes nye spørsmål om den mulige overgangen til franske Toulouse.

- Jeg er litt stiv i nakken, jeg skal innrømme det. Det spørs om jeg ikke må være litt forsiktig inn mot lørdag og kanskje stå over, med mindre jeg ikke har skrevet under før det da, sier Aursnes til Eurosport.

- Du kan ha spilt din siste kamp for Molde?

- Det er jo kamp allerede lørdag, men man vet jo aldri hva som skjer, fortsetter han.

- Er du redd for å spille kamper nå i denne situasjonen før du har signert, slik at hele proffeventyret kan forsvinne? spurte Joacim Jonsson i studio hos Eurosport.

- Det er litt det jeg mener, det hadde vært kritisk å gått på en skikkelig nakkesmell før jeg har signert. Jeg må få papirene på bordet og signere før jeg kan trøkke til litt ekstra.

Molde 20200729. Moldes Fredrik Aursnes under eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Vålerenga på Aker stadion. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Keepertabbe og baklengs

Gjestene tok tak i kampen fra start og rullet opp flere lovende angrep det første kvarteret. Spesielt Osame Sahraoui var kvikk og god med ballen i beina.

Et svakt utspill av nevnte Klaesson forærte nesten Molde en scoring etter 18 minutter. Kun en lang fot av kaptein Jonatan Tollås Nation hindret en Molde-spiller å komme først på ballen inne i gjestenes felt.

Ohi Omoijuanfo forsøkte seg med et skudd fra 18 meter like etter, men forsøket ble aldri ordentlig farlig.

Kampens til da største mulighet fikk Aursnes etter 25 minutter. Et innlegg fra John Kitolano traff midtbanespilleren perfekt på et løp inn i feltet, men en reaksjonsredning av Klaesson nektet hjemmelaget scoring.

Så skulle samme duo ta hovedrollene igjen.

Et forferdelig utspill av Vålerengas keeper gikk rett i beina på Ohi. Spissen ventet inn løpet fra Aursnes før han slapp ballen perfekt bak ryggen til lagkompisen som fikk tuppet Molde i ledelsen.

- Det er strålende gjort av Aursnes som chipper den med seg og tupper rett og slett den ballen inn.

Fredrik Aursnes tupper inn 1-0 målet mot Vålerenga på Aker stadion. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

- Klasse av Aursnes som har vært så stabilt god, fulgte Tor Ole Skullerud opp.

Vålerenga viste seg også frem utover i omgangen. Etter å ha blitt hardt presset i en god periode vartet gjestene opp med en farlig kontring etter 38 minutter. Aron Dønnum fant Benjamin Stokke på et løp i bakrom. Spissen stoppet opp og ventet inn Odin Thiago Holm på løp.

17-åringen la ballen til rette før han plasserte den en liten meter utenfor Andreas Linde sin stolpe.

Doblet ledelsen

Vålerenga startet friskt også etter pause, men det var nok en gang Molde som stod for nettkjenningene.

Ti minutter ut i omgangen rullet hjemmelaget opp på sin høyreside. Henry Wingo kom til et innlegg som Ohi forlenget ved den første stolpen. Helt alene bakerst i feltet kom Tobias Christensen stormende til og stanget inn 2-0 til romsdalingene.

Ohi fikk en sjanse til å øke ledelsen like etter, før Dønnum var frempå for Vålerenga. Kantspilleren fikk ikke stokket beina og muligheten rant ut i sanden for Oslo-klubben.

Ohi Omoijuanfo jubler etter 3-0 målet. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Sahraoui, Dønnum og Matthias Vilhjalmsson fikk alle tre brukbare muligheter til å redusere for Vålerenga utover i andre omgang, men avslutningene manglet som regel kraft og presisjon.

Etter 78 minutter headet Ohi inn 3-0 etter en nydelig innlegg av Etzaz Hussain.

Like før slutt reduserte innbytter Bård Finne til 3-1 for Vålerenga, før Hussain satte inn sluttresultatet 4-1 på overtid.

Dermed sniker Molde seg opp i ryggen og legger seg to poeng bak serieleder Bodø/Glimt før deres kamp torsdag.